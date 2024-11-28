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Спортивные площадки

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Ноябрь 2024
До конца года в Перми с торгов продадут 14 земельных участков
28 ноября 2024, 03:20
Сентябрь 2024
В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер
Проект направлен на общественные обсуждения.
23 сентября 2024, 08:59
Август 2024
Прокуратура обнаружила опасные для жизни детские площадки в Соликамске
Доступ к объектам никто не ограничивал.
16 августа 2024, 02:55
Июнь 2024
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»
Цена контракта составила 1 млрд 386 млн рублей.
23 июня 2024, 11:41
Март 2024
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
Сосновый бор, пляж и хамам. Трехэтажный коттедж и 22 сотки райского уголка находятся в Добрянском городском округе.
28 марта 2024, 10:42

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