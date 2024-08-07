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Строительная компания

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2024
Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон
На предприятии не согласились с решением суда
7 августа 2024, 05:16
В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс
Жилой комплекс займет площадь в 30 тыс. кв. м.
31 июля 2024, 09:13
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
Вместо промышленной зоны участок будет застроен жилыми зданиями.
18 декабря 2023, 08:54
2015
Инженера пермской строительной компании осудили за гибель рабочего
Мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда.
18 февраля 2015, 04:50

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