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Театр юного зрителя

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2024
Виноваты вандалы. За прогулки по театральному дворику Пермского ТЮЗа придется платить
6 июня, 07:36
«Зритель в стране чудес». Пермский ТЮЗ покажет скрытые за кулисами секреты
8 мая, 04:02
Открытие малой сцены пермского ТЮЗа перенесли на 1 февраля
12 января, 07:22
2023
Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
4 декабря 2023, 10:45
Вопрос о передаче ТЮЗа в собственность Пермского края откладывается
18 сентября 2023, 07:57
2022
Сегодня День Рождения отмечает Пермский театр юного зрителя
В этом году ТЮЗу исполняется 58 лет! Даже в праздничный день театр радует своих поклонников спектаклями – сегодня показывают «Снежную королеву».
4 декабря 2022, 06:53

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