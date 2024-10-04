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Тоннель

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Октябрь
В Перми откроют движение через тоннель под Транссибом
4 октября, 16:09
Сентябрь
Власти Прикамья рассказали об уникальности одного из тоннелей под Транссибом
28 сентября, 06:12
Июль
В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского
5 июля, 07:34
Апрель
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
Январь
В Перми для съемок фильма закроют движение в тоннеле
Проехать между улицами Дзержинского и Строителей нельзя будет семь с половиной часов.
31 января, 05:26

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