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Тос

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2024
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
Цена контракта — 1 млн 151 тыс. рублей.
27 июня 2024, 09:47
В Перми определился застройщик двух общественных центров
Стоимость каждого здания — более 25 млн. 678 тыс. рублей.
26 февраля 2024, 04:33
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
Новые здания должны появится в микрорайоне Новобродовский и в микрорайоне Камская долина до конца года.
16 февраля 2024, 10:47
2023
Мэрия Перми одобрила установку семиметрового памятника Александру Невскому в Закамске
Монумент будет установлен за счёт ТОС «Центральный».
22 ноября 2023, 13:03
2014
Жители села Троица намерены провести пикет в защиту своего берега
«Мы выйдем на пикет, чтобы решить вопрос по береговой полосе. У нас ее занимают беспощадно. Землю распродают беспощадно!» - председатель ТОС «Троица» Георгий Шабанов настроен серьезно.
3 июля 2014, 06:57
2013
Жители села Троица начали суд за доступ к земле на берегу Сылвы
Члены ТОС пытаются добиться отмены сделки по передаче муниципальной земли, ставшей местом традиционного отдыха гостей и жителей села, в частные руки.
17 июля 2013, 04:30

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