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Ведомство

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Март 2024
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта 2024, 12:51
Февраль 2024
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией
Дело взято под контроль главы СУ СК РФ.
26 февраля 2024, 11:33
В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).
14 февраля 2024, 06:45
Декабрь 2023
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
Жители Фролов жалуются также на забитые салоны междугороднего рейса.
19 декабря 2023, 12:41

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