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На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября, 08:08
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов
11 июля, 07:51
Суд в Перми не смог наказать военного за езду без прав из-за участия в СВО
8 марта, 14:15
В Прикамье простятся с 32-летним жителем Карагая
Прощание с погибшим пройдет 26 февраля в 12:00.
25 февраля, 08:10
2023
Власти Перми сообщили о раздачах повесток в военкомат на улицах города
О количестве выданных повесток чиновники не говорят.
28 августа 2023, 06:58
2022
Сроки первой волны мобилизации в Перми
Пермский край отправляет первые эшелоны резервистов, призванных по мобилизации. Закончилась ли первая волна мобилизации в Перми и кто будет еще призываться – в нашем материале.
3 октября 2022, 14:22

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