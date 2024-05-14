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Здания

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2024
Во время субботников в Перми от граффити очистили 87 зданий
За незаконное нанесение графических рисунков на фасады зданий предусмотрены административные штрафы.
14 мая 2024, 03:47
ТОП-5 самых красивых исторических зданий Перми по версии Properm.ru
Подборка самых прекрасных и изящных зданий краевой столицы по мнению журналистов Properm.ru.
9 апреля 2024, 12:06
2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
Вместо промышленной зоны участок будет застроен жилыми зданиями.
18 декабря 2023, 08:54
2010
Из дворов уйдут киоски с продуктами и «ремонтом обуви»
В России вводятся новые санитарные требования к жилью.
16 августа 2010, 06:09

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