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Земляные работы

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2024
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
Работы по строительству объекта продолжатся и зимой.
30 октября 2024, 09:46
В Перми временно закрыли пешеходный мост к Заводу Шпагина
Жителям города предлагается двигаться в обход по улицам Монастырская и Горького.
12 сентября 2024, 05:05
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
Стройка должна закончится к 30 ноября текущего года.
28 июня 2024, 04:29
Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов
Работы пройдут за счет бюджета Пермского края.
28 мая 2024, 07:07
2013
Во время земляных работ в Кунгурском районе погиб водитель экскаватора
Часть 15-метровой стены обрушилась прямо на машину.
6 февраля 2013, 05:34

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