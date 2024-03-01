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Журналистка

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Март 2024
«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова
Последнее время она находилась в больнице.
1 марта 2024, 08:49
Февраль 2024
«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО
Наталью Балякину задержали в момент передачи денег в автомобиле председателя Чайковской гордумы Михаила Шубина.
28 февраля 2024, 11:35
Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь
Гособвинение требовало для журналистки 14 лет, но ее приговорили к 5 годам.
27 февраля 2024, 04:51
Январь 2024
В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова
Дата и время прощания еще неизвестны.
13 января 2024, 05:12

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