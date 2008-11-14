Пермь вошла в «чёрный» список Минприроды РФ

Министерство природных ресурсов России опубликовало доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 году». В докладе отмечается, что в список загрязнённых населенных пунктов добавили 11 городов. Среди них Пермь и Соликамск. Высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха отмечаются в 135 российских городах, где проживают 55% городского населения страны. В Пермском крае таких города четыре.