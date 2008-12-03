Россия - самая опасная для авто страна Европы

Это конечно ужасно: проводить в заторах полжизни, тратить часы на бессмысленное тырканье на дорогах. Однако есть проблема куда как более серьезная. Это смертность на дорогах. Вот, например, помните, проходила информация о том, что за период с 2001 по 2005 год во Франции этот показатель снизился на 35%, в Люксембурге на 34%, а в Бельгии на 27%. Очевидно, что не из-за снижения общего числа машин.