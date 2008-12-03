Россия - самая опасная для авто страна Европы

Posted 3 декабря 2008, 06:26
Published 3 декабря 2008, 06:26
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
Количество автомобилей на дорогах растет не только в России, но и во всей Европе. Другое дело, что-то пробки такие, как у нас, встречаются очень редко.
Это конечно ужасно: проводить в заторах полжизни, тратить часы на бессмысленное тырканье на дорогах. Однако есть проблема куда как более серьезная. Это смертность на дорогах. Вот, например, помните, проходила информация о том, что за период с 2001 по 2005 год во Франции этот показатель снизился на 35%, в Люксембурге на 34%, а в Бельгии на 27%. Очевидно, что не
Вот и Дмитрий Медведев, еще в бытность заместителем Председателя Правительств, заявлял, что смертность на дорогах России должна быть сокращена, как минимум на треть. Все же помнят впечатляющий пример, который приводят очень многие. Дескать, за год на дорогах нашей страны гибнет больше человек, чем на иной войне. Понятно, что ситуация очень нездоровая и с этим надо
Пока что, впрочем, статистика совсем не утешительная.
На данный момент в России самый большой показатель смертности в ДТП во всей Европе.
Об этом рассказал глава МВД России Рашид Нургалиев, во время своего выступления в Карелии на заседании по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах».
При этом, в 2008 году аварий с особо тяжкими последствиями стало меньше. После введения новых наказаний за нарушения ПДД, сократилось число
По данным Министерства Внутренних Дел РФ, за 10 месяцев 2008 года в 179 434 ДТП погибли 24 294 человека, 222 321 человек получили ранения. 11 520 аварий произошло по вине нетрезвых водителей. В результате таких происшествий 1 982 человека погибли , 16 756 людей получили ранения. За те же 10 месяцев произошло 18 809 ДТП с участием детей, в которых 870 детей погибли, 19 512 получили ранения. По вине водителей транспортных средств произошло151 811 аварий, в которых 20 522 человека погибли, 197 334 получили травмы.
Рашид Нургалиев особенно подчеркнул, что 70% летальных исходов в ДТП происходит непосредственно на месте совершения аварии или в пути следования в больницу.
Нам же остаётся надеяться, что программы будет иметь эффект. К сожалению, пока что нельзя полностью избежать жертв на дорогах. Может быть,