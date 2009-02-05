Новый сканер Sony защитит мобильники

Posted 5 февраля 2009, 06:12
Published 5 февраля 2009, 06:12
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
Японские инженеры представили сегодня свою новую разработку: новенький биометрический сканер — штуку очень любопытную и перспективную.
Сканер, показанный специалистами Sony, примечателен тем, что определяет личность человека по расположению кровеносных сосудов в пальце. Чувствительные натуры могут быть спокойны: прокалывать пальчик иголкой при этом не требуется.
Система получила симпатичное название Mofiria. В ее основе два компонента: источник инфракрасного излучения и сенсор, который это излучение фиксирует. Процесс сканирования занимает лишь 0.015 секунды. Разработчики утверждают, что вероятность неправильного отказа в доступе составляет менее 0.1%.
Сообщается, что новый способ идентификации личности ничем не хуже привычного сканирования пальца. Sony Mofiria позиционируется как идеальное средство защиты для мобильных телефонов и других портативных девайсов.