Новый сканер Sony защитит мобильники

Система получила симпатичное название Mofiria. В ее основе два компонента: источник инфракрасного излучения и сенсор, который это излучение фиксирует. Процесс сканирования занимает лишь 0.015 секунды. Разработчики утверждают, что вероятность неправильного отказа в доступе составляет менее 0.1%.