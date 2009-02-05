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Posted 5 февраля 2009, 06:12

Published 5 февраля 2009, 06:12

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Новый сканер Sony защитит мобильники

5 февраля 2009, 06:12
Сканер считывает расположение кровеносных сосудов в пальце.

Японские инженеры представили сегодня свою новую разработку: новенький биометрический сканер — штуку очень любопытную и перспективную.

Сканер, показанный специалистами Sony, примечателен тем, что определяет личность человека по расположению кровеносных сосудов в пальце. Чувствительные натуры могут быть спокойны: прокалывать пальчик иголкой при этом не требуется.

Система получила симпатичное название Mofiria. В ее основе два компонента: источник инфракрасного излучения и сенсор, который это излучение фиксирует. Процесс сканирования занимает лишь 0.015 секунды. Разработчики утверждают, что вероятность неправильного отказа в доступе составляет менее 0.1%.

Сообщается, что новый способ идентификации личности ничем не хуже привычного сканирования пальца. Sony Mofiria позиционируется как идеальное средство защиты для мобильных телефонов и других портативных девайсов.

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