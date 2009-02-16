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Posted 16 февраля 2009, 07:13

Published 16 февраля 2009, 07:13

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Срок разработки автостоянок в Перми продлен до 1 июня

16 февраля 2009, 07:13
По поручению Пермской городской Думы управление по развитию потребительского рынка разрабатывает Схему размещения автостоянок на территории города.

На минувшей неделе состоялось выездное заседание комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности. В ходе выезда депутаты посетили ряд автостоянок в Дзержинском и Свердловском районах Перми, для того чтобы на месте оценить ход мероприятий по организации и обустройству автостоянок в городе.

Напомним, по поручению Пермской городской Думы управление по развитию потребительского рынка администрации Перми разрабатывает Схему размещения автостоянок на территории города. Этот документ необходим для упорядочивания парковочного бизнеса, определения существующих и перспективных мест расположения автостоянок. В настоящее время процедура согласования открытия автостоянки достаточно длительна. С принятием схемы все определенные под автостоянки территории уже будут согласованы, а арендатор будет определяться посредством аукциона, сообщает Пермской гордумы.

В ходе выезда депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 319 «Об утверждении Правил организации автостоянок открытого типа на территории города Перми». Проект решения предполагает продление сроков разработки Схемы размещения автостоянок на территории города до 1 июня 2009 года.

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