Срок разработки автостоянок в Перми продлен до 1 июня

Напомним, по поручению Пермской городской Думы управление по развитию потребительского рынка администрации Перми разрабатывает Схему размещения автостоянок на территории города. Этот документ необходим для упорядочивания парковочного бизнеса, определения существующих и перспективных мест расположения автостоянок. В настоящее время процедура согласования открытия автостоянки достаточно длительна. С принятием схемы все определенные под автостоянки территории уже будут согласованы, а арендатор будет определяться посредством аукциона, сообщает Пермской гордумы.