В Прикамье прошел III Пермский внедорожный фестиваль

Posted 12 мая 2010, 05:43
Published 12 мая 2010, 05:43
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
В солнечные и теплые праздничные майские выходные 8–9 мая на традиционной фестивальной поляне близ деревни Ключи прошел III Пермский внедорожный фестиваль. Основной темой для которого послужила знаменательная для всех дата –
Всего на старт 2 –ух дневного внедорожного марафона вышло 7 команд из Перми и Пермского края. Программа фестиваля по признанию участников была очень насыщенной и разнообразной.
Первый день начался торжественным парадом и показательным выступлением, в котором доблестные бойцы Красной армии побеждали и захватывали в плен небольшой отряд фашистов.
После окончания торжественной части уральских джиперов ожидали разные по сложности командные и экипажные задания.
До самого вечера участники показывали свою ловкость, находчивость, выносливость, умения ориентироваться на местности и много другое на что способен рядовой джипер призванный на
Но надо отметить, что не все команды уходили со старта первого дня в одинаковых условиях. Дело в том, что еще за месяц до начала внедорожного фестиваля у команд была возможность выполнить предварительные задания и тем самым подойти к фестивалю уже с некоторым положительным багажом. Так команда «Гламурные партизаны» набрала за предварительный тур 102 очка, команда «Проходимцы» — 78 очков, команда «Evil Road» из города Чусовой — 44 очка, новички фестиваля из команды «УСИ» имели – 21 очко, победители прошлогоднего фестиваля команда, «Звездный» — 19 очков, опытные «смершовцы» всего 7 очков, а багаж команды «Закамышы» перед стартом был пуст.
Вечером первого дня все команды сразились в конкурсе творческой самодеятельности и, как оказалась, суровые уральские мужики умеют не только ползать по болотам и покорять каменистые вершины, но и отлично поют, шутят и всего за несколько минут готовы сочинить почти поэму! Казалось бы, так и закончится 8 мая, но нет, впереди джиперов ожидало ночное
Утро второго дня началось с зачетной утренней поверки, главнокомандующий лично обходил станы боевых подразделений и поверял чистоту и порядок.
Сразу же за утренней поверкой последовал быстрый и динамичный
Затем всех снова ждали квесты – задания на ловкость смекалку и выносливость.
Через 30 минут после закрытия квестов, судьи подвели результаты и на торжественном награждении вручили памятные призы и награды от спонсора III Пермского внедорожного фестиваля компании «Brandt Пермь»!
Итоговые результаты:
1 место – команда «Звездный» – 802 очка
2 место – команда «Гламурные партизаны» – 782 очка
3 место – команда «Проходимцы» – 775 очков
3 место – команда «УСИ» — 775 очков
5 место – команда «Evil Road» — 755 очков
6 место – команда «Закамышы» — 549 очков
7 место – команда «СМЕРШ» — 111 очков