В Прикамье прошел III Пермский внедорожный фестиваль

Вечером первого дня все команды сразились в конкурсе творческой самодеятельности и, как оказалась, суровые уральские мужики умеют не только ползать по болотам и покорять каменистые вершины, но и отлично поют, шутят и всего за несколько минут готовы сочинить почти поэму! Казалось бы, так и закончится 8 мая, но нет, впереди джиперов ожидало ночное GPS-ориентирование, старт которому был дан в 23.00. За 4 ночных часа командам необходимо было собрать 5 контрольных точек и до трех часов утра вернуться в базовый лагерь. С этой задачей справились почти все, несмотря на кромешную тьму технические неисправности многих автомобилей.