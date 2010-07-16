В Apple знали о недостатках в iPhone 4

Инженеры Apple знали о возможных недостатках, связанных с конструкцией антенны смартфона iPhone 4, за год до выхода устройства, однако Стиву Джобсу так нравился дизайн, что корпорация сохранила предложенную концепцию. Об этом пишет
со ссылкой на источники в Apple.
Антенна устройства разделена на три части и опоясывает iPhone 4. Прием сигнала значительно ухудшается, если пользователь держит мобильник в левой руке. Эксперты считают, что это происходит из-за соприкосновения кожи с важной частью антенны. В Apple отрицают наличие аппаратных недостатков, заявляя, что дело в неправильном расчете уровня сигнала.
В ходе разработки iPhone 4 прототипы устройства рассылались операторам связи для тестирования. У них был изменен корпус и скрыты некоторые функции. Из-за этого, как пишет издание, проблема не была выявлена. Кроме того, операторам было дано гораздо меньше времени на тестирование аппарата, чем обычно.
Корпорация Apple 16 июля выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 4.0.1, в котором, как утверждается, исправлены показания индикатора силы сигнала. Она также созвала пресс-конференцию, посвященную iPhone 4. Мероприятие пройдет вечером 16 июля.