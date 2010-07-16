В Apple знали о недостатках в iPhone 4

Инженеры Apple знали о возможных недостатках, связанных с конструкцией антенны смартфона iPhone 4, за год до выхода устройства, однако Стиву Джобсу так нравился дизайн, что корпорация сохранила предложенную концепцию. Об этом пишет

со ссылкой на источники в Apple.

Антенна устройства разделена на три части и опоясывает iPhone 4. Прием сигнала значительно ухудшается, если пользователь держит мобильник в левой руке. Эксперты считают, что это происходит из-за соприкосновения кожи с важной частью антенны. В Apple отрицают наличие аппаратных недостатков, заявляя, что дело в неправильном расчете уровня сигнала.

В ходе разработки iPhone 4 прототипы устройства рассылались операторам связи для тестирования. У них был изменен корпус и скрыты некоторые функции. Из-за этого, как пишет издание, проблема не была выявлена. Кроме того, операторам было дано гораздо меньше времени на тестирование аппарата, чем обычно.