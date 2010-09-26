Шнуров высмеял любовь Шевчука к лесу

В интернете появился клип группы «Ленинград», в котором Сергей Шнуров высмеял слишком активную гражданскую позицию Юрия Шевчука, лидера ДДТ.

Напомним, в конце августа 2010 года в защиту Химкинского леса в Москве прошел митинг-концерт в поддержку защитников Химкинского леса, протестующих против прокладки трассы Москва — Санкт-Петербург через лесной массив. На концерт, где выступили фронтмен ДДТ Юрий Шевчук, панк-группа «Барто» и ветераны отечественного рока группа «Телевизор», пришли около трех тысяч человек, сообщает

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В новой песне «Ленинграда» прослеживается явный намек на связь социальной активности музыкантов с желанием «получить процент».

Сергей Шнуров:

«Как узнают все люди про наш Химкинский лес, тогда счастье всем будет и добро до небес. Да и я не в накладе, получаю процент и живу в шоколаде, звонко капает цент. Кап, кап, кап....».