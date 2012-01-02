Прощай, оливье — диета для тех, кто переел в новогоднюю ночь

Эксперт напоминает, что чаще всего из-за праздничной суеты люди целый день ограничивают себя в еде, и в результате ночью за столом едят все подряд. В то же время ферменты в организме работают по принципу обратной связи — если человек переел, они требуют на следующий день больше еды. «В результате на следующий день повышается аппетит, и мы съедаем больше, чем нам нужно, и день за днем набираем большее количество килограмм», — подчеркивает заведующая приемным отделением Клиники НИИ питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Мария Дмитриевская.