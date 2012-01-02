Прощай, оливье — диета для тех, кто переел в новогоднюю ночь

Posted 2 января 2012, 08:27
Published 2 января 2012, 08:27
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
«Нужно знать меру и свои возможности и не сводить все праздничные мероприятия к поглощению пищи в больших количествах», — сообщила кандидат наук РИА «Новости».
Вернуть работу желудочно-кишечного тракта в привычное русло после новогоднего застолья поможет легкое горячее блюдо. «На следующий день после масштабного застолья необходимо уменьшить объемы пищи и не доедать вчерашние салаты. Питание должно быть более легким, ближе к вегетарианскому. Хорошо съесть первого января овощной суп или любое другое горячее жидкое блюдо», — отметила Григорьян.
Диетолог напомнила, что заправленные майонезом салаты могут служить источником бактериального загрязнения и привести к отравлению, так как долгое время стоят в теплом месте. Срок их хранения в холодильнике не превышает 12 часов.
Эксперт напоминает, что чаще всего из-за праздничной суеты люди целый день ограничивают себя в еде, и в результате ночью за столом едят все подряд. В то же время ферменты в организме работают по принципу обратной связи — если человек переел, они требуют на следующий день больше еды. «В результате на следующий день повышается аппетит, и мы съедаем больше, чем нам нужно, и день за днем набираем большее количество килограмм», — подчеркивает заведующая приемным отделением Клиники НИИ питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Мария Дмитриевская.
Тем, кто не хочет набрать вес и вызывать обострение хронических заболеваний, Дмитриевская советует устроить монотонно-разгрузочный день. «На следующий день в течение дня есть только 2-3 наименования продуктов с обязательным содержанием полноценного белка — мясо, птицу, рыбу, творог, яйца в сочетании с овощами — любые 2-3 наименования, кроме картофеля, в котором очень много крахмала, но если выбора нет, можно и картофель.
Примерный рацион: курица или говядина и огурцы, помидоры; курица или мясо с кабачками и свежим помидором и т.д. Не обязательно ограничивать себя по количеству выбранных продуктов, главное чтобы это была моноеда — то есть минимальный набор продуктов по ассортименту, что контролирует чувство голода, а также дает стресс для организма, и он не набирает вес и не нарушается пищевое поведение», — считает Дмитриевская. Иванова к рекомендациям по питанию добавляет совет больше двигаться в новогоднюю ночь.
Организм лучше перенесет праздники, если на утро после масштабных застолий есть овощные супы, а между торжествами с употреблением алкоголя делать перерыв в 5-6 дней,считают опрошенные РИА «Новости» врачи.
Сотрудники скорой помощи в новогодние каникулы без работы не остаются: к медикам обращаются как с серьезными травмами, так и с комичными. Врачи скорой рассказали РИА «Новости», что в один из новогодних праздничных дней к ним поступило сообщение о ножевом ранении. Бригада выехала по названному адресу и увидела лежащего на диване мужчину с поднятым вверх пальцем руки. Пострадавший пояснил, что порезал палец ножом, когда готовил салат, поэтому и причислил свою травму к ножевому ранению.
По словам медиков, одна мама вызывала врачей к дочери дважды в новогодние праздники. Ребенок отравился салатом оливье, который простоял в теплом месте несколько часов. Медики оказали помощь и уехали, но вернулись в ту же квартиру через несколько дней. Оказалось, что женщине стало жалко выбрасывать салат, убрала его в холодильник, а позже накормила им домочадцев. Ребенку вновь понадобилось промывание желудка.
Суп — награда для желудка.
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