19 мая Сбербанк проведет спортивный праздник «Зеленый марафон»

Posted 17 мая 2012, 05:29
Published 17 мая 2012, 05:29
Modified 2 марта 2023, 17:53
Updated 2 марта 2023, 17:53
19 мая Сбербанк России проведет спортивный праздник «Зеленый марафон», приуроченный к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. Мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Мурманске, Казани, Челябинске, Перми и еще в 35 крупных городах страны.
«Зеленый марафон» — это спортивный семейный праздник для всех, кто ведет активный образ жизни и заботится об окружающей среде. Каждый участник забега сможет не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, но и почувствовать личную причастность к Олимпийским играм, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км. В финале мероприятия участники марафона смогут внести вклад в озеленение своих городов, высадив Аллеи Сбербанка.
«Я искренне считаю, что занятия спортом способствуют максимальной реализации человека во всех сферах, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — В Сбербанке работают энергичные сотрудники, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы вовлечь в занятия спортом нашу команду. В прошлом году в банке было организовано более 1200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 70 тыс. человек. Благодаря своему географическому охвату, «Зеленый марафон» позволит привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни самой широкой аудитории, и каждый участник проекта почувствует свою причастность к Олимпийским Играм уже сегодня. А значит мы как партнеры «Сочи 2014» сделаем еще один шаг на пути к Играм в Сочи».
«Зеленый марафон» — это большой спортивный праздник для всей страны. Мы благодарны нашему давнему Партнеру — Сбербанку — за то, что он не только дает возможность всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни, но и позаботиться об окружающей среде. Высаживая тысячи деревьев по всей стране, мы вместе создаем «зеленое наследие» Игр в Сочи уже сегодня!», — говорит Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко.
Инициатива Сбербанка получила высокую оценку со стороны международных организаций. Проект «Зеленый марафон» включен в кампанию «Миллиард деревьев», которую с 2007 года во всем мире реализует ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде).
По словам председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилла Бреля, «Зеленый марафон» — это праздник для всех. «Праздник, который приобщает к спорту и здоровому образу жизни. Праздник, который напоминает о необходимости заботы об окружающей среде. Праздник, который сплачивает семьи, коллективы организаций, всех горожан. Здоровый спортивный человек с радостью живет, с радостью работает, у него больше сил и энергии, чтобы покорять новые вершины. Уверен, на пути к Сочи-2014 «Зеленый марафон» является важной вехой и дает возможность каждому стать частью олимпийского движения», - отмчает Брель.