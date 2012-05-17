19 мая Сбербанк проведет спортивный праздник «Зеленый марафон»

«Я искренне считаю, что занятия спортом способствуют максимальной реализации человека во всех сферах, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — В Сбербанке работают энергичные сотрудники, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы вовлечь в занятия спортом нашу команду. В прошлом году в банке было организовано более 1200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 70 тыс. человек. Благодаря своему географическому охвату, «Зеленый марафон» позволит привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни самой широкой аудитории, и каждый участник проекта почувствует свою причастность к Олимпийским Играм уже сегодня. А значит мы как партнеры «Сочи 2014» сделаем еще один шаг на пути к Играм в Сочи».