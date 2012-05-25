Модернизация в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» набирает обороты

Уникальность новых насосов обеспечивает, главным образом, расположение рабочих колес по методу «спина к спине». Срок службы нового оборудования - от 20 лет, в то время как обычный насос служит в среднем около 7 лет. Впечатляют и гарантийные сроки по капитальному ремонту новинки, который потребуется не ранее чем через 55 000 тысяч часов (примерно 12,5 лет). Таким образом, с внедрением нового оборудования сокращается количество технических обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов.

