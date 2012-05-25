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Posted 25 мая 2012, 09:42

Published 25 мая 2012, 09:42

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Модернизация в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» набирает обороты

25 мая 2012, 09:42
Сразу в четырех цехах добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запущены в эксплуатацию уникальные для российской нефтяной отрасли насосы немецкой фирмы «Зульцер».

Новые насосы значительно сократят эксплуатационные и энергозатраты предприятия. Четыре насоса установлены и уже функционируют на объектах системы поддержания пластового давления в цехах добычи нефти и газа №3, 6, 8, 11. Они пришли на смену обычным центробежным насосам (ЦНС).

«Мощность и энергоэффективность новых насосов выше, чем у их предшественников. Это эксклюзивное для России оборудование, на практике доказавшее свою эффективность, действует пока только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В будущем предприятие планирует внедрять на своих объектах по 2 таких насоса в год», - сказал Олег Третьяков, Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Уникальность новых насосов обеспечивает, главным образом, расположение рабочих колес по методу «спина к спине». Срок службы нового оборудования - от 20 лет, в то время как обычный насос служит в среднем около 7 лет. Впечатляют и гарантийные сроки по капитальному ремонту новинки, который потребуется не ранее чем через 55 000 тысяч часов (примерно 12,5 лет). Таким образом, с внедрением нового оборудования сокращается количество технических обслуживаний, текущих и капитальных ремонтов.

#Новости компаний#Лукойл пермь
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