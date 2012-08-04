«ВКонтакте» дали добро на однополые отношения

Posted 4 августа 2012,, 07:07
Published 4 августа 2012,, 07:07
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили возможность указывать в профиле однополые отношения, пишет Lenta.ru со ссылкой на неофициальное новостное сообщество Live.
При выборе статусов «Встречаюсь», «Влюблен» и «Все сложно» пользователи могут указать в качестве партнера человека своего же пола. В статусах «Помолвлен» и «Женат»/«Замужем» выбор ограничен только противоположным полом.
Ранее организация «Радужная ассоциация», занимающаяся защитой прав представителей ЛГБТ*-сообщества, заявляла, что будет добиваться появления в соцсети возможности указывать однополые отношения. В ином случае, указывал представитель организации, «ВКонтакте» может потерять часть аудитории, которая уйдет в Facebook.
В начале июля 2012 года в Facebook появилась иконка, обозначающая однополый брак. Она демонстрируется при указании в «Хронике» сообщения о вступлении в брак между пользователями одного пола.
* Движение признано экстремистским в России.