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Posted 20 мая 2013, 05:35

Published 20 мая 2013, 05:35

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» запустила новую версию сайта

20 мая 2013, 05:35
В основу концепции нового сайта заложена идея создания единой точки доступа к услугам, ценностям и стратегиям компаний, работающих под брендом «УРАЛСИБ».

К 25-летию Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» приурочен запуск нового сайта — www.uralsib.ru. При создании сайта использовались последние разработки в области web-технологий.


В основу концепции нового сайта заложена идея создания единой точки доступа к услугам, ценностям и стратегиям компаний, работающих под брендом «УРАЛСИБ». Дружественный интерфейс нового сайта Финансовой корпорации позволяет клиентам, партнерам, аналитикам и представителям СМИ максимально быстро получить полное и актуальное представление о Корпорации. Лаконичный и строгий дизайн соответствует общемировым тенденциям представления информации в финансовом секторе.

Для всех категорий пользователей на сайте предусмотрена возможность формирования собственной страницы с необходимой информацией и ее выгрузки в основных рабочих форматах PDF и DOC. Для удобства пользователей создан медиабанк, содержащий иллюстрации полиграфического качества. Также зарегистрированные пользователи сайта могут сохранять необходимую информацию в личных кабинетах. Удобная и логичная навигация по сайту обеспечивает быстрый доступ к информации, а также продуктам и услугам, предоставляемым Финансовой корпорацией.

Новый сайт Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» разрабатывался с учетом международных требований к раскрытию информации по стандарту GRI.

Следуя принципам социальной ответственности, на сайте предусмотрена возможность увеличения шрифта текста для людей со слабым зрением.

В ближайшее время ожидается запуск мобильной версии сайта.

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