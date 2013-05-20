Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» запустила новую версию сайта

Posted 20 мая 2013, 05:35
Published 20 мая 2013, 05:35
Modified 2 марта 2023, 16:18
Updated 2 марта 2023, 16:18
К 25-летию Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» приурочен запуск нового сайта — www.uralsib.ru. При создании сайта использовались последние разработки в области web-технологий.
В основу концепции нового сайта заложена идея создания единой точки доступа к услугам, ценностям и стратегиям компаний, работающих под брендом «УРАЛСИБ». Дружественный интерфейс нового сайта Финансовой корпорации позволяет клиентам, партнерам, аналитикам и представителям СМИ максимально быстро получить полное и актуальное представление о Корпорации. Лаконичный и строгий дизайн соответствует общемировым тенденциям представления информации в финансовом секторе.
Для всех категорий пользователей на сайте предусмотрена возможность формирования собственной страницы с необходимой информацией и ее выгрузки в основных рабочих форматах PDF и DOC. Для удобства пользователей создан медиабанк, содержащий иллюстрации полиграфического качества. Также зарегистрированные пользователи сайта могут сохранять необходимую информацию в личных кабинетах. Удобная и логичная навигация по сайту обеспечивает быстрый доступ к информации, а также продуктам и услугам, предоставляемым Финансовой корпорацией.
Новый сайт Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» разрабатывался с учетом международных требований к раскрытию информации по стандарту GRI.
Следуя принципам социальной ответственности, на сайте предусмотрена возможность увеличения шрифта текста для людей со слабым зрением.
В ближайшее время ожидается запуск мобильной версии сайта.