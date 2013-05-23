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Posted 23 мая 2013, 09:51

Published 23 мая 2013, 09:51

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Потери по картам в России растут быстрее, чем в других странах Европы

23 мая 2013, 09:51
На долю России приходится 6% от совокупных потерь, или 91,4 млн евро, или 3,6 млрд рублей.

В России стремительными темпами растут масштабы мошенничества с банковскими картами. По объему потерь мы занимаем пятое место в Европе, уступая только Франции, Великобритании, Германии и Испании. По данным компании FICO, в 2012 году потери от мошеннических операций по пластиковым картам превысили 91 млн евро, в пересчете на рубли это составляет свыше 3,6 млрд рублей.

А по темпам роста мы находимся и вовсе на первом месте. По сравнению с 2011 годом, объем потерь вырос на 25%.

Сегодня на долю России приходится 6% совокупных потерь в Европе. Этот показатель тоже растет с каждым годом.

При этом в нашей стране для владельцев банковских карт до сих пор не действует презумпция невиновности. Планировалось, что с 1 января 2013 года в силу вступит закон «О национальной платежной системе», который защитит держателей от незаконного списания денежных средств. В частности в законе содержалась норма, что банк обязан вернуть клиенту пропавшие деньги в кратчайшие сроки, а потом уже может проводить собственное расследование.

Закон хоть и вступил в силу, но конкретно это норма заработает только в 2014 году.

#Банки#Пластик
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