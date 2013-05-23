Потери по картам в России растут быстрее, чем в других странах Европы

Posted 23 мая 2013, 09:51
Published 23 мая 2013, 09:51
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
В России стремительными темпами растут масштабы мошенничества с банковскими картами. По объему потерь мы занимаем пятое место в Европе, уступая только Франции, Великобритании, Германии и Испании. По данным компании FICO, в 2012 году потери от мошеннических операций по пластиковым картам превысили 91 млн евро, в пересчете на рубли это составляет свыше 3,6 млрд рублей.
А по темпам роста мы находимся и вовсе на первом месте. По сравнению с 2011 годом, объем потерь вырос на 25%.
Сегодня на долю России приходится 6% совокупных потерь в Европе. Этот показатель тоже растет с каждым годом.
При этом в нашей стране для владельцев банковских карт до сих пор не действует презумпция невиновности. Планировалось, что с 1 января 2013 года в силу вступит закон «О национальной платежной системе», который защитит держателей от незаконного списания денежных средств. В частности в законе содержалась норма, что банк обязан вернуть клиенту пропавшие деньги в кратчайшие сроки, а потом уже может проводить собственное расследование.
Закон хоть и вступил в силу, но конкретно это норма заработает только в 2014 году.