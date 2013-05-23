Потери по картам в России растут быстрее, чем в других странах Европы

При этом в нашей стране для владельцев банковских карт до сих пор не действует презумпция невиновности. Планировалось, что с 1 января 2013 года в силу вступит закон «О национальной платежной системе», который защитит держателей от незаконного списания денежных средств. В частности в законе содержалась норма, что банк обязан вернуть клиенту пропавшие деньги в кратчайшие сроки, а потом уже может проводить собственное расследование.