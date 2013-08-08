Клиент потребовал от банка 24 млн из-за нарушений пунктов с мелким шрифтом

В 2008 году он получил от банка бланк заявления на выдачу кредитной карточки, отсканировал его и с помощью графического редактора внес некоторые изменения: в поле с мелким шрифтом он указал, что процентная ставка за пользование кредитом и комиссия за выдачу наличных средств составляют 0%, а он вправе не оплачивать все комиссии и платы, предусмотренные тарифами, пишет «РИА Воронеж». Сотрудники банка, которые часто сами ловят своих клиентов на прописанных мелким шрифтом условиях, не обратили на это внимания и подписали документ.