Клиент потребовал от банка 24 млн из-за нарушений пунктов с мелким шрифтом

Posted 8 августа 2013, 04:07
Published 8 августа 2013, 04:07
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
Житель Воронежа требует от банка «Тинькофф Кредитные системы» компенсировать нарушение договора, условия которого предложил сам клиент.
В 2008 году он получил от банка бланк заявления на выдачу кредитной карточки, отсканировал его и с помощью графического редактора внес некоторые изменения: в поле с мелким шрифтом он указал, что процентная ставка за пользование кредитом и комиссия за выдачу наличных средств составляют 0%, а он вправе не оплачивать все комиссии и платы, предусмотренные тарифами, пишет «РИА Воронеж». Сотрудники банка, которые часто сами ловят своих клиентов на прописанных мелким шрифтом условиях, не обратили на это внимания и подписали документ.
Таким образом, житель Воронежа получил беспроцентный и безлимитный кредит. В прошлом году юристы банка обратились в суд. Они требуют взыскать с мужчины свыше 45 тысяч рублей. Клиент же готов оплатить только 19 тысяч. Кроме того, в документе было указано, что при расторжении договора в одностороннем порядке банк выплачивает компенсацию. Она определена в 24 миллиона рублей.
Коминтерновский райсуд Воронежа, который рассматривает дело, пока установил, что договор является законным.