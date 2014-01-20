За год обладателями УЭК захотели стать 2250 пермяков

Posted 20 января 2014, 08:32
Published 20 января 2014, 08:32
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
На начало 2014 года более 2250 пермяков пожелали получить универсальную электронную карту. Именно столько человек уже обратились в пункты приема заявлений и выдачи УЭК. Отметим, до последнего момента в Пермском крае работало 14 специализированных пунктов.
Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края сегодня, 20 января, сообщило, что жители региона могут оформить заявление на получение универсальной электронной карты не только в Перми, но и в других населенных пунктах. Заявления принимают в многофункциональных центрах в Краснокамске и поселке Октябрьский. Также в Перми открыт новый пункт приема заявлений на получение универсальной карты по адресу: ул. Белинского, 47а (в помещении «Астрамед-МС»).
В дальнейшем специализированные пункты появятся и в других многофункциональных центрах Пермского края, в том числе в отдаленных территориях.
Отметим, в 2014 году выдача универсальных карт продолжится в заявительном порядке, по желанию гражданина. Планируется, что в обязательном порядке УЭК нужно будет получать в 2015 году.
Журнал «Ъ-Деньги» пишет, что уже сейчас руководители проекта «Универсальная электронная карта» пытаются сделать его массовым. Например, в Туле с Нового года чиновников в местный Белый дом пускают только по ней. В Ивановской области карты будут использовать как пропуска в школу. В Астраханской области держателям УЭК обещана скидка на оплату проезда в общественном транспорте.