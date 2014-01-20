За год обладателями УЭК захотели стать 2250 пермяков

Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края сегодня, 20 января, сообщило, что жители региона могут оформить заявление на получение универсальной электронной карты не только в Перми, но и в других населенных пунктах. Заявления принимают в многофункциональных центрах в Краснокамске и поселке Октябрьский. Также в Перми открыт новый пункт приема заявлений на получение универсальной карты по адресу: ул. Белинского, 47а (в помещении «Астрамед-МС»).