Минкульт предложил РПЦ оставить художественную галерею в соборе еще на год

Posted 24 ноября 2014, 12:05
Published 24 ноября 2014, 12:05
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
21 ноября представители Пермской епархии РПЦ и краевого Минкульта провели переговоры по поводу продления договора безвозмездного пользования зданием Кафедрального собора Пермской художественной галереи (ПХГ). Договор истекает 31 декабря 2014 года. Встреча состоялась по инициативе епархии, сообщил «Ъ» секретарь епархиального управления Андрей Литовка.
Минкульт предложил продлить договор на один год — до декабря 2015 года. ПХГ не покинет здания собора раньше 2016 года. Как пишет «Ъ», министр культуры Игорь Гладнев пояснил, что предлагать продлить договор на больший срок ведомство не может по юридическим причинам.
Церковь хотела бы с продлением договора начать реконструкцию Кафедрального собора.
— Знаковый для Перми объект должен находиться в достойном состоянии. Сейчас он требует внимания и ремонта, — сказал «Ъ» Андрей Литовка. — Нам бы не хотелось терять 2015 год и начать работы уже в следующем году.
Если внутренние работы нельзя начать до конца 2016 года, то отремонтировать здание возможно будет только к 2020 году, прогнозирует представитель РПЦ. По его словам, стороны обсуждают механизм финансирования.
Напомним, осенью краевые власти договорились с собственниками помещений бывшего ракетного училища на Окулова, 4 о выкупе недвижимости для нужд Пермской художественной галереи.