Минкульт предложил РПЦ оставить художественную галерею в соборе еще на год

Минкульт предложил продлить договор на один год — до декабря 2015 года. ПХГ не покинет здания собора раньше 2016 года. Как пишет «Ъ», министр культуры Игорь Гладнев пояснил, что предлагать продлить договор на больший срок ведомство не может по юридическим причинам.