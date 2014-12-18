За 2014 год долги пермяки задолжали Пермскому филиалу ОАО «Волжская ТГК» еще полтора миллиарда рублей

Наибольшие суммы задолженности по-прежнему приходятся на организации, обслуживающие жилой фонд — УК и ТСЖ — 5,6 млрд рублей. Только в Перми управляющие компании не оплатили Пермскому филиалу и ООО «Пермская сетевая компания» потребленную тепловую энергию на 3,4 млрд рублей. За год объем долга вырос почти на 643 млн рублей. Долги товариществ собственников жилья (ТСЖ) краевой столицы перед ресурсоснабжающей организацией в уходящем году превысили «психологическую» отметку в 1 миллиард рублей, и достигли 1,1 млрд рублей. За 12 месяцев эта цифра стала больше на 200 млн рублей.