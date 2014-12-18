За 2014 год долги пермяки задолжали Пермскому филиалу ОАО «Волжская ТГК» еще полтора миллиарда рублей

Posted 18 декабря 2014, 10:48
Published 18 декабря 2014, 10:48
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Пермском филиале ОАО «Волжская ТГК» отмечают рост задолженности за поставленную тепловую энергию в 2014 году. В целом по региону, долги перед структурами предприятия в Перми, Краснокамске, Губахе, Березниках и Чайковском составляют 7,3 млрд рублей (все текущие данные приводятся на 01.12.2014 г.). За год этот показатель вырос на 1,4 млрд рублей.
Наибольшие суммы задолженности по-прежнему приходятся на организации, обслуживающие жилой фонд — УК и ТСЖ — 5,6 млрд рублей. Только в Перми управляющие компании не оплатили Пермскому филиалу и ООО «Пермская сетевая компания» потребленную тепловую энергию на 3,4 млрд рублей. За год объем долга вырос почти на 643 млн рублей. Долги товариществ собственников жилья (ТСЖ) краевой столицы перед ресурсоснабжающей организацией в уходящем году превысили «психологическую» отметку в 1 миллиард рублей, и достигли 1,1 млрд рублей. За 12 месяцев эта цифра стала больше на 200 млн рублей.
Среди наиболее злостных должников — свыше двух десятков управляющих организаций. Самые крупные суммы задолженности имеют ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» (127,9 млн рублей), ООО «УралМонтажСтрой» (33,5 млн рублей), «ООО УСК «КамаДомСервис» (30,7 млн рублей), ТД кондоминиум «Красногвардейская-7» (18,9 млн рублей) и ТСЖ «Наш дом 2» (13 млн рублей). Общий объем исполнительных листов, выданных по судебным решениям в отношении этих структур для взыскания долгов, превышает 85 млн рублей.
В течение года ресурсоснабжающая организация предприняла ряд мер, направленных на возврат долгов за поставленный энергоресурс. Так, по итогам 2014 года суды выдали исполнительные листы на взыскание 2,4 млрд рублей задолженности в пользу поставщика тепловой энергии. В отношении руководства нескольких УК прошли проверки со стороны правоохранительных органов, в регионе уже есть случаи привлечения директоров УК-неплательщиков и бухгалтеров ТСЖ к уголовной ответственности за злостные нарушения платежной дисциплины и неправомерные действия при расчетах за энергоресурсы.
В 2015 году Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК» намерен продолжать системную работу по взысканию задолженности. В частности, теплоэнергетики планируют принять участие в совместных рейдах с краевым Управлением Федеральной службы судебных приставов.