«Там пропаганда гомосексуализма»: «Молодая гвардия» проверит смайлики Facebook

Отметим, что в соответствии со ст. 11 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится та, что отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и формирует неуважение к родителям и другим членам семьи. Согласно КоАП, Роскомнадзор может составлять протоколы об административных правонарушениях законодательства, но Административный регламент исполнения по осуществлению госконтроля и надзора за соблюдением законодательства РФ предусматривает, что к поступившему в Роскомнадзор обращению должно быть приложено соответствующее экспертное заключение.