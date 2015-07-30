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Posted 30 июля 2015,, 03:00

Published 30 июля 2015,, 03:00

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

«Там пропаганда гомосексуализма»: «Молодая гвардия» проверит смайлики Facebook

30 июля 2015, 03:00
Роскомнадзор попросил, чтобы МГЕР провела экспертизу о наличии в соцсети пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Роскомнадзор попросил «Молодую гвардию „Единой России“ рассмотреть вопрос о проведении экспертизы информационной продукции соцсетей, в том числе и Facebook, на предмет наличия в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Так ведомство отреагировало на запрос сенатора от Брянской области Михаила Марченко, которого возмутило появление в социальных сетях смайликов с гей-символикой, пишут „Известия“.

 

Михаил Марченко, сенатор от Брянской области: — Эти смайлики с нетрадиционной сексуальной ориентацией видят все пользователи соцсетей, большая часть которых является несовершеннолетними. Но пропаганда гомосексуализма у нас запрещена и законом, и традиционными устоями, которые существуют в нашей стране. Поэтому, на мой взгляд, принятие мер по данному факту очевидно и безотлагательно.

 

Отметим, что в соответствии со ст. 11 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится та, что отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и формирует неуважение к родителям и другим членам семьи. Согласно КоАП, Роскомнадзор может составлять протоколы об административных правонарушениях законодательства, но Административный регламент исполнения по осуществлению госконтроля и надзора за соблюдением законодательства РФ предусматривает, что к поступившему в Роскомнадзор обращению должно быть приложено соответствующее экспертное заключение.

Именно поэтому МГЕР должна дать свое заключение. По словам координатора «Медиагвардии» «Молодой гвардии „Единой России“ Кирилла Гринченко, обращение к ним еще не поступало, но они „всегда готовы заниматься защитой прав в интернете в рамках российского законодательства“. Он отметил при этом опыт проведения экспертизы по сообществу „Дети 404“. Напомним, что накануне мировой суд Нижнего Тагила вновь признал создателя группы поддержки ЛГБТ*-подростков, журналистку Елену Климову виновной в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.

 

Кирилл Гринченко, координатора «Медиагвардии» «Молодой гвардии „Единой России“: — Суд постановил, что Климова занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Это наш положительный опыт. Сначала мы получили сотни жалоб, промониторили данную группу, обнаружили там контент, который подпадает под нарушение закона, обратились в Роскомнадзор, Генпрокуратуру с просьбой разобраться.

* Движение признано экстремистским в России.

#Интернет
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