Подготовиться к концу света и купить доспехи. Самые необычные запросы заемщиков

Анастасия Гилева, в свою очередь, считает, что необычная цель кредита может стать одним из факторов для отказа в его выдаче. «Логика такая: если экономическую выгоду от реализации идеи просчитать сложно — значит, надо идти за деньгами не в банк, а в какие-либо фонды или за грантами. В банках есть четкие правила игры, и экзотические идеи часто не укладываются в эти регламенты. Хотите рискнуть — делайте это либо за свой счет, либо за счет людей, готовых разделить ответственность за результат. Банк все-таки не делит с компаниями бизнес-риски и старается их минимизировать расчетами и залогами».