Подготовиться к концу света и купить доспехи. Самые необычные запросы заемщиков

Posted 11 сентября 2015, 06:00
Published 11 сентября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Потребительский кредит, как следует из названия, предназначен для приобретения предметов потребления. Обычно такие кредиты берутся на финансирование отпуска или ремонта, покупку бытовой техники или мебели. Мы попросили наших экспертов вспомнить самые экзотические цели кредитования.
В пермском региональном банке «Урал ФД» Properm.ru рассказали о нескольких курьезных заявках. «Один из клиентов с интересным увлечением обратился к нам за кредитом в сумме 50 тыс. рублей и в качестве цели указал покупку старинных рыцарских доспехов. Кредит заемщику был выдан и своевременно погашен им, — добавляет начальник отдела управления рисками банка «Урал ФД» Юлия Журавлева. — Другому клиенту банка не повезло: он хотел взять кредит, чтобы, по его словам, деньги в руках подержать. Его заявка одобрена не была: но не из-за странной цели, а потому что он не соответствовал требованиям банка. Также из нестандартных заявок можно отметить такие цели, как покупка массажного кресла, новогодних подарков, котенка».
Реагируют кредитные организации на подобные заявки по-разному. По словам аналитика Хоум Кредит Банка Станислава Дужинского, цель кредита не может быть причиной отказа в его выдаче. «Существуют три основных вида потребительского кредитования: POS-кредиты, кредитные карты и кредиты наличными. Получение POS-кредита подразумевает его целевое использование на приобретение товара или услуги у компании-партнера банка. Получение нецелевых кредитов наличными или на карту никак не ограничивает целей кредитования. Мы можем их узнать только впоследствии, путем опроса наших клиентов», — поясняет Дужинский.
«Для нас цель кредита не является определяющим фактором при оценке заемщика. Сегодня мы кредитуем проверенные сегменты: клиентов, у которых есть положительная и кредитная история и которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов. Как показывает практика, такие заемщики в 2,5 раза ответственнее относятся к выплате ежемесячных платежей, чем входящие клиенты», — говорит Дануте Раудис.
Анастасия Гилева, в свою очередь, считает, что необычная цель кредита может стать одним из факторов для отказа в его выдаче. «Логика такая: если экономическую выгоду от реализации идеи просчитать сложно — значит, надо идти за деньгами не в банк, а в какие-либо фонды или за грантами. В банках есть четкие правила игры, и экзотические идеи часто не укладываются в эти регламенты. Хотите рискнуть — делайте это либо за свой счет, либо за счет людей, готовых разделить ответственность за результат. Банк все-таки не делит с компаниями бизнес-риски и старается их минимизировать расчетами и залогами».
В MoneyMan большую часть экстравагантых заявок с экстравагантными целями вынуждены будут отклонить. «Тем не менее, цель получения кредита не имеет значения, если не противоречит действующему законодательству. Задача скоринговой системы — оценить способность заемщика погасить кредит, а не его креативность, жизненные приоритеты или эстетические ориентиры», — объясняет Дмитрий Горох.