Плюс 340 млрд руб. в бюджет: правительство в третий раз заморозило пенсионные накопления

Posted 8 октября 2015, 06:50
Published 8 октября 2015, 06:50
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В правительстве приняли решение о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год, заявил на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС. По его словам, это повлияло на параметры бюджета.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец в свою очередь заверила, что все замороженные пенсионные накопления будут учтены в страховой части пенсии.
Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что Минфин заложил в проект бюджета заморозку пенсионных накоплений на 2016 год. По его словам, это 342,2 млрд руб. Хотя еще в августе социальный блок правительства настаивал на заморозке накопительной пенсии, чтобы проиндексировать в полном объеме страховые пенсии, однако Минфин выступал категорически против этого и настаивал на необходимости сохранить инвестиционный ресурс для роста экономики.
Вместе с тем стало известно, что Банк России приступил к разработке новой схемы пенсионного обеспечения граждан, альтернативной существующей накопительной модели. Об этом заявил журналистам в кулуарах Биржевого форума «Московской биржи» первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, передает РБК.
Он отметил, что по поводу создания новой модели ЦБ консультируется со Всемирным банком, который обладает богатым опытом. «Мы пытаемся сформулировать какую-то альтернативу, которая была бы менее затратна для бюджета, но не менее эффективна с точки зрения объема привлекаемых от населения средств для последующего увеличения коэффициента замещения», — заявил он.
Швецов также отметил, что ему «жаль, что основной долгосрочный ресурс оказался замороженным еще на один год».