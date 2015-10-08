Плюс 340 млрд руб. в бюджет: правительство в третий раз заморозило пенсионные накопления

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что Минфин заложил в проект бюджета заморозку пенсионных накоплений на 2016 год. По его словам, это 342,2 млрд руб. Хотя еще в августе социальный блок правительства настаивал на заморозке накопительной пенсии, чтобы проиндексировать в полном объеме страховые пенсии, однако Минфин выступал категорически против этого и настаивал на необходимости сохранить инвестиционный ресурс для роста экономики.