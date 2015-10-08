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Posted 8 октября 2015, 06:50

Published 8 октября 2015, 06:50

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Плюс 340 млрд руб. в бюджет: правительство в третий раз заморозило пенсионные накопления

Плюс 340 млрд руб. в бюджет: правительство в третий раз заморозило пенсионные накопления

8 октября 2015, 06:50
Фото: Properm.ru.
В ЦБ при этом решили создать новую схему пенсионного обеспечения граждан, которая будет альтернативной существующей накопительной модели.

В правительстве приняли решение о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год, заявил на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС. По его словам, это повлияло на параметры бюджета.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец в свою очередь заверила, что все замороженные пенсионные накопления будут учтены в страховой части пенсии.

Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ: — Все средства, которые идут как страховой платеж, они формируются на счетах граждан, и формирует их пенсионный капитал в системе обязательной пенсионной системы. Это будет отражено в размере пенсий граждан.

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что Минфин заложил в проект бюджета заморозку пенсионных накоплений на 2016 год. По его словам, это 342,2 млрд руб. Хотя еще в августе социальный блок правительства настаивал на заморозке накопительной пенсии, чтобы проиндексировать в полном объеме страховые пенсии, однако Минфин выступал категорически против этого и настаивал на необходимости сохранить инвестиционный ресурс для роста экономики.

Вместе с тем стало известно, что Банк России приступил к разработке новой схемы пенсионного обеспечения граждан, альтернативной существующей накопительной модели. Об этом заявил журналистам в кулуарах Биржевого форума «Московской биржи» первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, передает РБК.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ: — Мы сейчас работаем над новой схемой, мы пока не готовы ее озвучить, но я думаю, что в ближайшие месяцы это сделаем. Я думаю, что полностью добровольной она быть не сможет, все равно будет какой-то вариант стимулирования либо граждан, либо предприятия откладывать деньги в НПФ.

Он отметил, что по поводу создания новой модели ЦБ консультируется со Всемирным банком, который обладает богатым опытом. «Мы пытаемся сформулировать какую-то альтернативу, которая была бы менее затратна для бюджета, но не менее эффективна с точки зрения объема привлекаемых от населения средств для последующего увеличения коэффициента замещения», — заявил он.

Швецов также отметил, что ему «жаль, что основной долгосрочный ресурс оказался замороженным еще на один год».

Сергей Швецов:— Учитывая, что это третий раз подряд, то я думаю, что вероятность, что это решение не будет перманентным, резко снизилось. Надо думать о том, как перестраивать систему исходя из реалий, которые сегодня есть.
#Банки#Пенсионный фонд
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