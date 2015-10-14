На перекрестке Пушкина-Комсомольский проспект появится контроль стоп-линии

Контроль стоп-линии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкины необходим для того, чтобы транспорт, следующий по улице Пушкина от улицы Г.Звезда, останавливался в пределах видимости светофора. Нередко водители, следующие по улице Пушкина, воспринимают зеленый сигнал на дальней стороне проезжей части как свой и начинают ехать. Это приводит к ДТП.