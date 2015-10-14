На перекрестке Пушкина-Комсомольский проспект появится контроль стоп-линии

Posted 14 октября 2015, 06:35
Published 14 октября 2015, 06:35
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Контроль стоп-линии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкины необходим для того, чтобы транспорт, следующий по улице Пушкина от улицы Г.Звезда, останавливался в пределах видимости светофора. Нередко водители, следующие по улице Пушкина, воспринимают зеленый сигнал на дальней стороне проезжей части как свой и начинают ехать. Это приводит к ДТП.
Как рассказал Properm.ru начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, фотовидеофиксатор с контролем стоп-линии появится на перекрестке до конца 2015 года.
О том, что еще изменится на этом перекрестке в ближайшее время, можно узнать из нашего материала «Хватит это терпеть! Разбираем проблему перекрестка Комсомольский проспект-Пушкина».