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Posted 14 октября 2015, 06:35

Published 14 октября 2015, 06:35

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

На перекрестке Пушкина-Комсомольский проспект появится контроль стоп-линии

На перекрестке Пушкина-Комсомольский проспект появится контроль стоп-линии

14 октября 2015, 06:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Фотовидеофиксатор будет установлен до конца 2015 года, сообщили Properm.ru в Пермской дирекции дорожного движения.

Контроль стоп-линии на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пушкины необходим для того, чтобы транспорт, следующий по улице Пушкина от улицы Г.Звезда, останавливался в пределах видимости светофора. Нередко водители, следующие по улице Пушкина, воспринимают зеленый сигнал на дальней стороне проезжей части как свой и начинают ехать. Это приводит к ДТП.

Как рассказал Properm.ru начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, фотовидеофиксатор с контролем стоп-линии появится на перекрестке до конца 2015 года.

О том, что еще изменится на этом перекрестке в ближайшее время, можно узнать из нашего материала «Хватит это терпеть! Разбираем проблему перекрестка Комсомольский проспект-Пушкина».

#Мнения#Авто#Пермские дороги#Комсомольский проспект#Пушкина
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