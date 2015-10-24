ЦБ приготовился к низким ценам на нефть

Posted 24 октября 2015, 04:50
Published 24 октября 2015, 04:50
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Банк России подготовил пессимистичный сценарий на ближайшее время, где цена на нефть рухнула ниже 40 долларов за баррель.
Сегодня министр финансов Антон Силуанов не исключил, что из-за падения цен на нефть и курса рубля запланированные доходы федерального бюджета могут быть скорректированы в сторону уменьшения, передает ТАСС.
Максимальная стоимость нефти марки Brent в этом году была зафиксирована в середине мая. Тогда рынок давал за баррель почти 67 долларов. С тех пор цена снизилась до 47,79 доллара.