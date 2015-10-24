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Posted 24 октября 2015, 04:50

Published 24 октября 2015, 04:50

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

ЦБ приготовился к низким ценам на нефть

ЦБ приготовился к низким ценам на нефть

24 октября 2015, 04:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Центробанк
Параллельно с этим Минфин снизил прогноз по величине бюджетных доходов.

Банк России подготовил пессимистичный сценарий на ближайшее время, где цена на нефть рухнула ниже 40 долларов за баррель.

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ:— У нас пессимистичный прогноз построен на допущении цен на нефть ниже 40 долларов. Мы готовы к этому.

Сегодня министр финансов Антон Силуанов не исключил, что из-за падения цен на нефть и курса рубля запланированные доходы федерального бюджета могут быть скорректированы в сторону уменьшения, передает ТАСС.

Максимальная стоимость нефти марки Brent в этом году была зафиксирована в середине мая. Тогда рынок давал за баррель почти 67 долларов. С тех пор цена снизилась до 47,79 доллара.

#Банки#Нефть#Центробанк
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