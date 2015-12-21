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Posted 21 декабря 2015, 10:35

Published 21 декабря 2015, 10:35

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

Made in Russia: президентский лимузин покажут на инаугурации в 2018 году

21 декабря 2015, 10:35
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый опытный образец будет готов уже в январе 2016 года, однако его не будут показывать общественности ради «сохранения интриги».

Первая публичная демонстрация машин проекта «Кортеж», в рамках которого разрабатываются автомобили для российской политической элиты, состоится в мае 2018 года на инаугурации президента, пишет Motor.ru.

«По факту в январе будет уже у нас первый опытный образец. Никому не будем показывать. Интрига должна сохраняться до конца. Мы первую предсерийную партию должны в конце 2017 года ФСО отгрузить, соответственно, на инаугурации увидите», — приводятся слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В 2016 году на реализацию проекта из бюджета будет выделено 3,7 миллиарда рублей. Напомним, в целом проект «Кортеж» обходится государству в 9–12 миллиардов рублей. В программу входит не только создание президентского лимузина, но и седаны, микроавтобусы и внедорожники для охраны. Первые машины могут быть собраны на производственной площадке столичного Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Серийный выпуск будет налажен на мощностях предприятия Sollers.

#Авто#Кортеж#Авто для президента
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