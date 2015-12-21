Made in Russia: президентский лимузин покажут на инаугурации в 2018 году

В 2016 году на реализацию проекта из бюджета будет выделено 3,7 миллиарда рублей. Напомним, в целом проект «Кортеж» обходится государству в 9–12 миллиардов рублей. В программу входит не только создание президентского лимузина, но и седаны, микроавтобусы и внедорожники для охраны. Первые машины могут быть собраны на производственной площадке столичного Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Серийный выпуск будет налажен на мощностях предприятия Sollers.