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Posted 3 февраля 2016, 06:27

Published 3 февраля 2016, 06:27

Modified 2 марта 2023, 16:22

Updated 2 марта 2023, 16:22

7 февраля День удачных покупок квартир от «ТАЛАН»

3 февраля 2016, 06:27
Вас ждут: консультации ведущих банков, подача заявки в режиме одного окна, оформление ипотеки за 1 день и многое другое.

Истекает срок действия ипотеки с господдержкой — до окончания программы осталось 26 дней. Успевайте купить квартиру по льготной ставке и получить дополнительную выгоду от компании «ТАЛАН».

Ничего не планируйте на это воскресенье, 7 февраля. Приезжайте в ТРК «Семья», здесь состоится День удачных покупок квартир от компании «ТАЛАН».

Только 4 часа Вас ждут:
— Консультации ведущих банков
— Подача заявки в режиме одного окна
— Оформление ипотеки за 1 день
— Сниженные цены на квартиры
— Вторичное жилье в качестве первоначального взноса
— Беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом от 0 рублей
— Экскурсия на строительную площадку.

7 февраля (воскресенье) с 13:00 до 17:00 ТРК «Семья» (2 очередь, 1 этаж — прямо перед центральным входом)

Регистрируйтесь здесь или по телефону: +7(342) 299–99–33.

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