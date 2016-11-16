В Госдуме одобрили штрафы для депутатов за прогулы

По словам заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, постановление внесено представителями всех фракций в Государственной Думе и «выражает их согласованную позицию по вопросу ответственности депутатов Государственной Думы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины».