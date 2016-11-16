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Posted 16 ноября 2016, 08:52

Published 16 ноября 2016, 08:52

Modified 2 марта 2023, 14:37

Updated 2 марта 2023, 14:37

В Госдуме одобрили штрафы для депутатов за прогулы

16 ноября 2016, 08:52
За каждое пропущенное заседание будет удерживаться одна шестая часть предусмотренных Федеральным законом выплат.

Госдума нового созыва приняла поправки в свой регламент, которые вводят финансовую ответственность депутатов за отсутствие на заседаниях без уважительной причины. За каждый прогул парламентарев будут штрафовать.

Из текста документа:— За прогулы пленарных заседаний размер ежемесячных выплат, определенных частью третьей статьи 2 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», будет сокращен. За каждое пропущенное пленарное заседание будет удерживаться одна шестая часть предусмотренных Федеральным законом выплат. Отсутствовавшим на заседании признается депутат Государственной Думы, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании палаты.

По словам заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, постановление внесено представителями всех фракций в Государственной Думе и «выражает их согласованную позицию по вопросу ответственности депутатов Государственной Думы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины».

#Политика#Государственная дума
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