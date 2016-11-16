В Госдуме одобрили штрафы для депутатов за прогулы

Posted 16 ноября 2016, 08:52
Published 16 ноября 2016, 08:52
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
Госдума нового созыва приняла поправки в свой регламент, которые вводят финансовую ответственность депутатов за отсутствие на заседаниях без уважительной причины. За каждый прогул парламентарев будут штрафовать.
По словам заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, постановление внесено представителями всех фракций в Государственной Думе и «выражает их согласованную позицию по вопросу ответственности депутатов Государственной Думы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины».