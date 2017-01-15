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Posted 15 января 2017, 13:33

Published 15 января 2017, 13:33

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Литва хочет отгородить забором российский Калининград

15 января 2017, 13:33
Министр внутренних дел Литвы уточнил, что новое сооружение «не будет китайской стеной».

Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью. Соответствующие траты заложены в бюджет страны на 2017 год. Об этом накануне сообщила газета Lietuvos žinios.

«До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией», — пишет издание. Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны — Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас уточнил, что новое сооружение «не будет китайской стеной». Забор, по его словам, должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы. Член литовского Сейма и бывший министр обороны страны Раса Юкнявичене со своей стороны заметила, что ограждение имеет «символическое значение». «Этот забор не остановит танки и другую военную технику, но продемонстрирует, что мы надеемся на улучшение отношений с Россией (…) Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить потенциальную угрозу со стороны России», — добавила она.

Ранее в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия, уточняет Lenta.ru.

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