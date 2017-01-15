Литва хочет отгородить забором российский Калининград

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас уточнил, что новое сооружение «не будет китайской стеной». Забор, по его словам, должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы. Член литовского Сейма и бывший министр обороны страны Раса Юкнявичене со своей стороны заметила, что ограждение имеет «символическое значение». «Этот забор не остановит танки и другую военную технику, но продемонстрирует, что мы надеемся на улучшение отношений с Россией (…) Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить потенциальную угрозу со стороны России», — добавила она.