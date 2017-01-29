Сегодня отмечают Международный день без Интернета

Организаторы праздника верили, что так они напомнят людям о реальном мире и общении с близкими людьми. С момента появления праздника охват всемирной Сети резко вырос, так что в 2017 году отказ от Интернета на день может привести к обратному результату — невозможности пообщаться с друзьями и близкими.