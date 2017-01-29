Сегодня отмечают Международный день без Интернета

Posted 29 января 2017, 10:23
Published 29 января 2017, 10:23
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Международный день без Интернета (International Internet-Free Day) появился в Великобритании в 2000 году, как ответ на День Интернета, пишет «Life.ru». Праздник традиционного отмечается в последнее воскресенье января. В этом году он выпал на 29 января.
Организаторы праздника верили, что так они напомнят людям о реальном мире и общении с близкими людьми. С момента появления праздника охват всемирной Сети резко вырос, так что в 2017 году отказ от Интернета на день может привести к обратному результату — невозможности пообщаться с друзьями и близкими.