Экспериментальное лечение. Как реформируют здравоохранение КУБа

В Губахе один педиатр, она же заведующая отделением. А ведь узким специалистам, если бы они были, есть, где разместиться: 7-этажное здание поликлиники, с лифтом, 5-этажное здание стационара. В трех больницах КУБа (Кизел, Губаха, Гремячинск) 32% неэффективно используемых площадей, по словам Андрея Ронзина. В медучреждении Губахи трудятся около 70 врачей, из них 12 уже три года не были в полноценном отпуске.