Экспериментальное лечение. Как реформируют здравоохранение КУБа

Posted 9 июня 2017, 06:24
Published 9 июня 2017, 06:24
Modified 22 апреля 2024, 16:21
Updated 22 апреля 2024, 16:21
Мы рассказали про визит главврача пермской «грачевки» Андрея Ронзина в почти филиал четвертой горбольницы Перми в Гремячинском районе и в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) поселков района. Следующими по пути следования были Губаха и Кизел.
На территории КУБа должны построить восемь новых модульных ФАПов, их поставит предприятие из Коврова, окончательная стоимость пока неизвестна, но известно, что здания будут порядка 200 метров, стоимость одного квадратного метра такого модуля от 25 тыс. рублей.
ФАПы рискуют стать центром жизни в бывших шахтерских поселках, в них проведут интернет, чтобы у врачей была возможность консультироваться с коллегами из районных больниц или «четвёрки». К сожалению, консультация «врач-пациент», осуществленная с помощью телемедицинских технологий, невозможна, так как не предусмотрена ее оплата из средств ФОМС, а вот консультация «врач-врач» не вызовет никаких проблем.
По сравнению с Гремячинским районом и Кизелом в Губахе — обычная городская жизнь, среди обычных дворов и домов с целыми окнами. Юлия Ершова живет в Губахе, работает в краевой психиатрической больнице №8. Главная проблема местного здравоохранения, по ее словам, острая нехватка узких специалистов.
В Губахе один педиатр, она же заведующая отделением. А ведь узким специалистам, если бы они были, есть, где разместиться: 7-этажное здание поликлиники, с лифтом, 5-этажное здание стационара. В трех больницах КУБа (Кизел, Губаха, Гремячинск) 32% неэффективно используемых площадей, по словам Андрея Ронзина. В медучреждении Губахи трудятся около 70 врачей, из них 12 уже три года не были в полноценном отпуске.
В 2014 году проблему нехватки узких специалистов попытались решить, «поселив» в районной больнице частную клинику — «Философия красоты и здоровья», она до сих пор тут. Properm.ru сделал запрос в минздрав, чтобы узнать, сколько клиника платит за аренду, и почему она, а никакая другая, и какой объем муниципального заказа.
Меж тем проблема нехватки узких специалистов не только не решилась, но усугубилась, потому что частная клиника не привезла специалистов из Перми, а наняла местных, теперь те нередко «разрываются» между работой в муниципальном и коммерческом учреждениях, по словам пациентов, делая выбор в пользу работодателя-частника.
Андрея Ронзина пока не особо волнует деятельность «Философии красоты и здоровья»: «Мы должны сделать, чтобы у нас было лучше, чем у них, тогда пойдут к нам, а не к ним».
Кстати, у приглашенного Ронзиным заведующего терапевтическим отделением губахинской больницы, Сергея Вылегжанина есть своя фирма, ООО «Центр здоровья, диагностики и лечения», госконтрактов у этой компании нет.
В том числе из-за коммерческой деятельности с ним, бывшим главврачом Ленской районной больницы (Кунгурский район), не был продлен контракт. Пациенты жаловались, что их направляют на платные диагностические обследования. По данным kartoteka.ru, Сергей Вылегжанин также является гендиректором ООО «ЭкоТех» (обработка вторичного неметаллического сырья), учредителем компании является Вера Вылегжанина.
После ухода Вылегжанина коллектив Ленской ЦРБ долго не мог прийти в себя, писал письма в минздрав, требуя вернуть Вылегжанина. По словам Андрея Ронзина, Ленская больница при Вылегжанине работала «как часы», и в Губахинской больнице ему уже удалось выстроить работу регистратуры.
Сам заведующий терапевтическим отделением рассказал, что каждый день ездит в Губаху из Кунгура, где живет, занимается сейчас тем, что выстраивает систему, обучает работе по новым схемам средний медицинский персонал, сотрудников регистратуры, ведет переговоры с врачами, узкими специалистами, которые согласны переехать сюда.
В Губахе Андрея Ронзина ждала встреча с членами общественного совета Губахинской больницы. Они написали письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь «прекратить управленческие эксперименты в сфере здравоохранения». Подписей под письмом — на двух листах А4.
Андрей Ронзин пригласил на встречу членов общественного совета пермской городской больницы №4, Ирину Горбунову (депутата Пермской гордумы) и Алексея Антипова (депутата Заксобрания Пермского края). По словам Ирины Горбуновой, они были в шоке, когда узнали про эксперимент с объединением, но раз Ронзин согласился, значит, представляет, что делать.
На встречу с новым главврачом пришла автор письма, заслуженный учитель РФ, Капитолина Алексеевна Мануйлова, когда-то она была председателем Губахинского городского Совета народных депутатов. Общественный совет Губахинской больницы собирался с 2013 года один раз, когда был создан, но по словам Капитолины Алексеевны, они «всегда держали руку на пульсе».
Новое руководство больницы ожидало от общественного совета жесткое сопротивление, непонимание, но нет, люди просто устали и привыкли писать Путину, потому что на местах их никто не слышит. Никакой озлобленности, яростной критики не было.
Капитолина Мануйлова озвучила основные тезисы письма Президенту: в больнице 155 врачебных ставок, из них только половина обеспечены специалистами. Средний возраст докторов — 50 лет. Муниципалитет не выделяет жилье для врачей, за 15 лет дали одну квартиру. За семь лет муниципалитет не выделил ни копейки на софинансирование медицинских программ. Есть решение суда о ремонте ФАП в поселке Широковский. Решение суда не исполняется.
Из-за оптимизаций и реформ появилась «дорога смерти» — при подозрении на инфаркт или инсульт пациентов из Губахи везут за 70 км в Чусовой, это же касается «сердечников» поселков Северный, Углеуральский, Нагорнский, Широковский.
На письмо Капитолина Мануйлова получила ответ из минздрава Пермского края. «Вот, отписка», — вздохнула она. Министр Вадим Плотников отвечал ей, что в Прикамье создано 14 первичных сосудистых отделений (30 коек на 150 тыс. населения) и четыре региональных сосудистых центра. «Показатель общей смертности в Губахинском городском округе в 2016 году — 16,1 на 1 тыс. населения, что ниже уровня 2015 года на 18%. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 19,4% к уровню 2015 года».
Также министр сообщил, что «администрацией города Губаха разрабатывается программа по привлечению и закреплению медицинских кадров, в рамках которой в 2017 году запланированы средства на приобретение жилья для врачей». «Это же неправда, — сказала Капитолина Мануйлова, — нет никакой программы».
«Ваш предшественник говорил, что будет восстанавливать наше здравоохранение, а сам очень быстро исчез (Алексей Репников в 2016 году возглавил Пермский краевой госпиталь ветеранов войны, с тех пор в губахинской больнице была и. о. главврача — прим. Properm.ru). У меня вопрос: вы приехали восстанавливать или добить нашу больницу?» — подытожила Капитолина Алексеевна.
«Восстанавливать, — серьезно сказал Ронзин. — А „дорогу смерти“ надо переименовать в „дорогу жизни“, никто в пути не умер, зато в целом смертность от инфарктов и инсультов снизилась».
Андрей Ронзин рассказал Капитолине Мануйловой о кредиторской задолженности трех больниц (71 млн рублей текущей и просроченной), при бюджете трех больниц 400 млн рублей.
Выход, по словам Андрея Ронзина, сокращать затраты, отказываться от непрофильных расходов, от больших площадей. В Кизеле родильное отделение на три койки, по словам Андрея Ронзина, занимает 1 тыс. кв.м, работают шесть человек, в среднем принимают одни роды в три дня. В отделении хирургии, рассчитанном на 450 коек, находится меньше 100 коек.
Отказ от неэффективно используемых площадей, сокращение затрат на содержание зданий, строительство новых ФАПов, строительство новых котельных, которые позволят избавиться от непомерных для больниц расходов на тепло, сокращение дублирующих служб, организация логистики, замена оборудования (износ оборудования, транспорта в больницах КУБа 85%) — таковы, по словам Ронзина, первые задачи.
Для обеспечения качества и доступности медицинских услуг он планирует внедрение телемедицинских технологий (министерство связи решает сейчас вопрос о проведении оптоволоконной сети и организации точек доступа). Закупки лекарств и расходных материалов будут производиться не по 44-ФЗ, а по 223-ФЗ, что, по словам Ронзина, позволит больницам закупать качественные препараты. Анализы будут забирать каждый день во всех ФАПах и поликлиниках.
Капитолина Мануйлова внимательно все выслушала, записала, пообещала, что передаст информацию остальным членам общественного совета.
По словам главного врача больницы Кизела Андрея Пелевина, кроме вынужденных расходов на содержание огромных площадей и котельной, они занимаются Рудничным детским домом-интернатом, а его «хорошо бы ближе к центру переселить», и даже не столько из-за расходов, сколько из-за самих детей: «Какая у нас помощь, какие у нас возможности, и какие в Перми, несопоставимо же, — пояснил Андрей Пелевин, — этим детям нужен постоянный, круглосуточный уход. В Перми и волонтеров больше, лучше развито это направление, и медицинская помощь другого уровня». Этот вопрос общественный совет по здравоохранению при минздраве Пермского края еще будет обсуждать.