Жить нельзя умирать. Что будет с медициной в городах и поселках Кизеловского угольного бассейна?

5:55. Выезжаем из Перми в Гремячинск. Андрей Ронзин, главврач четвертой больницы г. Перми, одет как с иголочки и бодр как будто 8 утра, а не 5:55. Пьем кофе на заправке. Ронзин не завтракает, не обедает, выпивает до 5 чашек кофе в течение дня и ужинает дома часов в 20–21. Три раза в неделю он ездит в больницы КУБа.



Он железный человек и физически, и морально. Только такой, наверное, мог согласиться на масштабный эксперимент по слиянию «грачевки» и больниц КУБа. За три недели бюджетные районные больницы перевели в автономные учреждения, юридически процесс объединения завершится к сентябрю, и у пермской горбольницы №4 появятся три филиала: в Гремячинске, Губахе и Кизеле.