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Posted 10 июня 2018, 04:22

Published 10 июня 2018, 04:22

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В Перми отключили Театральный фонтан

В Перми отключили Театральный фонтан

10 июня 2018, 04:22
Фото: Properm.ru.
Работу главный фонтан города возобновит на следующей неделе в среду.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Перми закрыли светомузыкальный фонтан перед Театром-Театром. Фонтан начнет работать 13 июня, сообщили в администрации города. Светомузыкальное представление состоится в 22:45.

12 июня для пермяков подготовлена большая праздничная программа, в том числе выступление певицы Ёлки. Закончится День города праздничным фейревреком.

#Общество
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