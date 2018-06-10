В Перми отключили Театральный фонтан

Posted 10 июня 2018, 04:22
Published 10 июня 2018, 04:22
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Перми закрыли светомузыкальный фонтан перед Театром-Театром. Фонтан начнет работать 13 июня, сообщили в администрации города. Светомузыкальное представление состоится в 22:45.
12 июня для пермяков подготовлена большая праздничная программа, в том числе выступление певицы Ёлки. Закончится День города праздничным фейревреком.