В Перми отключили Театральный фонтан

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Перми закрыли светомузыкальный фонтан перед Театром-Театром. Фонтан начнет работать 13 июня, сообщили в администрации города. Светомузыкальное представление состоится в 22:45.