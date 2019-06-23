Хедлайнером краевого бала выпускников станет 5sta Family

Posted 23 июня 2019, 05:49
Published 23 июня 2019, 05:49
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
Группа 5sta Family выступит на краевом выпускного балу «Будущее здесь!», который состоится 28 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 5 тыс. ребят, их учителей и родителей.
В этом году краевой выпускной будет приурочен к Году театра. Как пояснила министр образования Раиса Кассина, выпускников ждёт театрализованное представление, перформансы, флешмобы, «зеркальные» люди, ожившие статуи и ходулисты. «Часть эспланады превратится в настоящее арт-пространство, где ребята смогут сфотографироваться на память. Кроме того, в периметре будет установлена интерактивная площадка Party Вus, откуда будут вестись прямые включения с участниками бала», — рассказала министр.
Особое внимание во время подготовки и проведения выпускных будет уделяться обеспечению охраны общественного правопорядка. ГУ МВД по Пермскому краю рекомендовало муниципалитетам провести выпускные в единый день, а также ограничить продажу алкогольных напитков во время празднования.