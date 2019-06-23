Хедлайнером краевого бала выпускников станет 5sta Family

В этом году краевой выпускной будет приурочен к Году театра. Как пояснила министр образования Раиса Кассина, выпускников ждёт театрализованное представление, перформансы, флешмобы, «зеркальные» люди, ожившие статуи и ходулисты. «Часть эспланады превратится в настоящее арт-пространство, где ребята смогут сфотографироваться на память. Кроме того, в периметре будет установлена интерактивная площадка Party Вus, откуда будут вестись прямые включения с участниками бала», — рассказала министр.