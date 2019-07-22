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Posted 22 июля 2019, 06:39

Published 22 июля 2019, 06:39

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Прокуратура проверит мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за жалобы на родителей инвалидов

22 июля 2019, 06:39
Сюжет
Слуги народа
С инициативой выступили члены Общественной палаты России.

Глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая попросит прокуратуру проверить мэра Кунгура из-за жалобы на родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Вместо того, чтобы решать проблемы образования детей с ограниченными возможностями, глава города отвлекает правоохранительные органы от борьбы с преступниками», — приводит радиостанция слова Гурцкой.

Скандал начался после того, как глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление в прокуратуру. Чиновник хотел привлечь к ответственности родителей детей с ОВЗ за якобы проведение несанкционированной публичной акции. Поводом для обращения мэра стали футболки с надписями: #отстроимшколукунгур, #ШколуДляДетейОВЗ и #ДаешьЗданиеШколеВцентре, в которых жители пришли на Соборную площадь 2 июля. Тогда в городе проходил фестиваль «Небесная ярмарка».

#Общество#Слуги народа
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