Прокуратура проверит мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за жалобы на родителей инвалидов

Скандал начался после того, как глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление в прокуратуру. Чиновник хотел привлечь к ответственности родителей детей с ОВЗ за якобы проведение несанкционированной публичной акции. Поводом для обращения мэра стали футболки с надписями: #отстроимшколукунгур, #ШколуДляДетейОВЗ и #ДаешьЗданиеШколеВцентре, в которых жители пришли на Соборную площадь 2 июля. Тогда в городе проходил фестиваль «Небесная ярмарка».