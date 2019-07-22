Прокуратура проверит мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за жалобы на родителей инвалидов

Posted 22 июля 2019, 06:39
Published 22 июля 2019, 06:39
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Диана Гурцкая попросит прокуратуру проверить мэра Кунгура из-за жалобы на родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
«Вместо того, чтобы решать проблемы образования детей с ограниченными возможностями, глава города отвлекает правоохранительные органы от борьбы с преступниками», — приводит радиостанция слова Гурцкой.
Скандал начался после того, как глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление в прокуратуру. Чиновник хотел привлечь к ответственности родителей детей с ОВЗ за якобы проведение несанкционированной публичной акции. Поводом для обращения мэра стали футболки с надписями: #отстроимшколукунгур, #ШколуДляДетейОВЗ и #ДаешьЗданиеШколеВцентре, в которых жители пришли на Соборную площадь 2 июля. Тогда в городе проходил фестиваль «Небесная ярмарка».