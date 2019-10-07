Предприниматели и ТСЖ в борьбе за НТО добрались до Конституционного суда. На что они надеются?

Сюжет Решетников

Борьбу с нестационарными торговыми объектами (НТО) городские власти, руководствуясь идеями губернатора Максима Решетникова, начали в 2017 году. Депутаты Пермской городской думы и депутаты законодательного собрания Пермского края приняли ряд нормативно-правовых актов на уровне города и региона.

Практически все павильоны, расположенные на муниципальных и государственных землях, не вошедшие в новую схему размещения НТО, снесли. Не обошлось без исключений. Киосков парка Горького, расположенных на муниципальной земле, вообще не оказалось в схеме. Для частных территорий сделали такие ограничения, что и собственникам участков, и ТСЖ пришлось расторгать договоры с предпринимателями, сносить киоски. Ситуация со штрафами складывается неоднозначная, кому-то досталось по полной, кто-то сумел выиграть судебный процесс, снизить штраф или вообще отменить его. Группа предпринимателей и ТСЖ из Перми дошла до Конституционного суда РФ. Следить за судебным процессом будут предприниматели и ТСЖ не только из Перми, проблемы (снос киосков, запрет на размещение павильонов) возникли и в других регионах. Мы пообщались с московскими адвокатами, которые будут представлять интересы пермяков. Не «местечковая» проблема По словам советника коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», доктора юридических наук Армена Джагаряна, проблемы, поставленные в жалобе перед Конституционным судом РФ, носят не региональный, «местечковый» характер, а имеют общероссийский масштаб и значение. «Ставший поводом для подачи конституционной жалобы «пермский казус» и высказанная в связи с ним позиция Верховного Суда РФ обнажили системные проблемы на уровне федерального законодательства, которые касаются интересов субъектов малого бизнеса и собственников жилья в разных регионах», — прокомментировал адвокат. 27 ноября 2018 года Верховный суд отменил решение Пермского краевого суда, согласно которому запрет размещения НТО на придомовой территории, принятый Пермской городской думой, признавался недействительным. Верховный суд посчитал, что муниципалитет правомерно руководствовался ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — по этому закону городская власть может и должна определять правила благоустройства территории. НТО являются объектами и торговой, и градостроительной деятельности. Их размещение можно регулировать правилами благоустройства, но как же тогда торговое назначение НТО? А как быть с возможностью ТСЖ распоряжаться общедолевым имуществом собственников, земельными участками в том числе? Для некоторых ТСЖ сдача в аренду земельных участков под киоски является единственным источником дохода. За счет полученных от аренды средств ТСЖ ремонтировали подъезды, занимались благоустройством придомовых территорий. Московские адвокаты приводят в пример доклад Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, опубликованный в 2019 году. Среди системных проблем российского бизнеса обозначено продолжающееся «массовое нарушение прав и законных интересов бизнеса в сфере малой торговли вследствие несовершенства федерального законодательства». И далее: «Законопроект о нестационарной и мобильной торговле так и не принят. Малые предприятия торговли и общепита находятся под постоянной угрозой потери бизнеса. Кроме того, поскольку количество малых форм торговли не увеличивается, российские малые и средние производители потребительских товаров и продуктов питания лишены своих основных каналов сбыта». Меж тем запретительные меры, аналогичные тем, что введены в Перми, применяются, в частности, в Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Нальчике, Омске, Туле и других городах. Репрессии, не связанные с благоустройством Запрет на размещение НТО на придомовой территории находится в русле общей тенденции благоустройства по «московскому сценарию» и подготовки Перми к 300-летию. Количество НТО в схеме размещения уменьшилось с 1,5 тыс. до 627 объектов.

Необоснованность и чрезмерность вводимых требований к размещению НТО неоднократно становились предметом острых дискуссий в регионе. Принципиальные критические оценки мерам, которые осуществляются пермскими властями в сфере торговли, были даны в докладах Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2017 год и за 2018 год. Вячеслав Белов, бывший бизнес-омбудсмен, ушел со своего поста в 2019 году. Новый уполномоченный Анатолий Маховиков попытался создать группу по защите прав предпринимателей, но в скором времени представители бизнеса вышли из этой группы. Пермские владельцы НТО не раз подчеркивали, что не просто так перенесли киоски на частные территории. Бизнес был вынужден это сделать, так как не мог получить участки и необходимую инфраструктуру для своего развития на муниципальных и государственных землях. «В связи с этим запрет размещения НТО на придомовых территориях в Перми не является некоей отдельной (дополнительной) мерой для решения насущных задач в сфере благоустройства, — поясняет Армен Джагарян. — Фактически он введен исключительно в целях обеспечения размещения НТО только на публичных территориях (то есть в рамках схемы размещения НТО)». Схема создавалась органами власти без учета мнения предпринимателей и жителей города, на основе административной оценки целесообразности и контроля со стороны местных властей.

«При этом вопрос о том, какие факторы повлияли на оценку целесообразности таких решений, имеющих ярко выраженный репрессивный характер, остается открытым», — отмечает Армен Джагарян. Одна из задач местного самоуправления — обеспечивать наиболее комфортные условия развития торговли. Об этом говорится и в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». По этому закону органы местного самоуправления должны создавать условия для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли. В этих целях и разрабатывается схема размещения НТО на государственных и муниципальных землях. Этот же федеральный закон не наделяет органы местного самоуправления полномочиями вводить запреты на размещение объектов торговли на каких-либо территориях. В ч. 7 ст. 10 закона прямо предусмотрено, что размещение НТО на частных землях определяется собственником. Объект торговли и элемент благоустройства Проблема с регулированием размещения НТО связана с тем, что НТО — это и объект торговой деятельности, и элемент благоустройства. На практике, в том числе в Перми, власти при размещении НТО отдали приоритет благоустройству. «Объективная специфика данных объектов, их важнейшая торговая составляющая, игнорируется», — поясняет Армен Джагарян. В итоге игнорируется Закон о торговле, местные власти считают, что вправе самостоятельно определять размещение НТО на любой территории, ограничивать и даже запрещать их размещение. Гарантии, установленные Законом о торговле, для малого бизнеса, ведущегося в нестационарной форме, обесцениваются. Под гарантиями имеется в виду 10 статья закона, в которой прямо указывается, что на частной земле собственники сами определяют, что им размещать, чем торговать. Но и с благоустройством не все в порядке. Решение, принятое пермскими властями, вступает в противоречие с Жилищным кодексом, который предусматривает, что размещение элементов благоустройства на территории многоквартирного жилого дома (МКД) определяется решением общего собрания собственников. Жители вправе сами решать, где поставить лавочки, урны, киоски, разбить газоны и клумбы. Армен Джагарян:— Выходит, что местным властям виднее, как именно благоустроить территорию рядом с домом. Запрет заключения таких договоров лишает жильцов возможности получать законный доход от аренды, который во многих случаях является основным источником финансирования мероприятий по содержанию общего имущества, ремонту. В итоге действия местных властей идут вразрез и с принципом социального государства, который обязывает оказывать поддержку в реализации права на жилище. Здесь же видно совсем иное — подрыв материальной основы реализации этого права. Противоречия на рассмотрение суда По мнению представителей пермских предпринимателей и ТСЖ в Конституционном суде, запрет размещения НТО на придомовой территории в Перми не обоснован ни юридически, ни социально. «Соблюдение санитарных, противопожарных правил должно обеспечиваться не через абсолютные запреты, а через гибкие, дифференцированные ограничения с обозначением четких целей их введения (например, соблюдение требований к внешнему облику НТО, их обустройству, освещенности, вывозу мусора, отступу от остекленных участков здания, обеспечение противопожарных коридоров). При этом все такие требования должны опираться на федеральные нормы, они не могут быть продуктом административного рвения местных властей», — отметил Армен Джагарян. Как отмечают в жалобе в Конституционный суд пермские предприниматели, без развитой инфраструктуры НТО у малого бизнеса просто нет шансов выжить. Для ряда сфер НТО — по сути единственный канал реализации продукции (сельскохозяйственная продукция, печатная продукция). Прокуратура заняла выжидательную позицию, на защиту предпринимателей и ТСЖ надзорный орган не встал. Более того, прокуроры не увидели нарушений в размещении киосков в парке им. Горького, не сочли, что нарушены права жителей многоквартирных домов, которые собирали подписи в защиту «своих» киосков. Предприниматели и представители ТСЖ надеются, что Конституционный суд разъяснит, в каком случае какой части законодательства отдавать приоритет, как рассматривать НТО (объекты благоустройства или торговли), как согласовывать разные требования разных федеральных законов в отношении НТО.