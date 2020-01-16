Попал под волну. Новый директор «Олимпии» будет строить аквапарк и реформировать систему безопасности

Posted 16 января 2020, 03:01
Published 16 января 2020, 03:01
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В советской и российской бюрократии есть традиция. Должностное лицо отправляют в почетную отставку после торжественного открытия большого проекта. Принцип: «вот доработал и может теперь отдохнуть». Максим Решетников нарушил эту политическую традицию. Директора бассейна «Олимпия» Андрея Шейко отправили в отставку по собственному желанию не дожидаясь, когда перережут ленточку на запущенной, наконец, следующей очереди комплекса, хотя до этого момента по идее остались даже не месяцы — недели. В чем причина?
Судьбу водно-спортивного комплекса «Олимпия» можно охарактеризовать одним словом — преодоление. История началась давно, с советских времен, тогда спорткомплекс начинали строить нефтяники. В 2000 году недостроенное сооружение было передано муниципалитету. Администрации города и области договорились его достроить на паритетных началах, вкладывая по 15 млн рублей в год. В 2002 году создали ОАО «Олимпия-Пермь», которое возглавил Вадим Чебыкин. Строительство первой очереди «Олимпии» было завершено осенью 2005 года за 500 млн рублей, Properm.ru описывал эту историю. Затем крупнейший спорткомплекс Перми хотели продать, но отказались от этой идеи, решили достраивать следующую очередь примерно за 400 млн рублей.
|
«Олимпия» является фактически единственным современным водно-спортивным комплексом города. При тотальном дефиците бассейнов в Перми только в «Олимпии» можно проводить профессиональные соревнования. Этот объект — основная база для спортшкол и секций по водным видам спорта. Эта ситуация не изменится до того момента пока в Перми не появится хотя бы еще одна чаша олимпийского формата: с восемью дорожками длиной 50 метров и всеми положенными дополнительными сервисами. Положение монополиста определяет и цены, и доходы объекта. Доходы спорткомплекса «Олимпия Пермь» за 2018 год, по данным СПАРК, составили 303,9 млн рублей, чистая прибыль — 15,7 млн рублей. «Олимпия» — самый дорогой бассейн в Пермском крае, ее посещение дороже, чем посещение второго 50-метрового бассейна Перми — бассейна «БМ»: разовое посещение в «Олимпии» дороже на 100–200 рублей, абонемент на месяц на 500–1000 рублей.
Колебания властей и поиск различных вариантов будущего «Олимпии» продолжались несколько лет. В 2012 году тогдашний министр спорта Прикамья Павел Лях проллобировал на должность директора бассейна Андрея Шейко.
Андрей Шейко известен пермякам, в первую очередь, как баскетболист легендарного состава «Урал-Грейта». Он дважды выиграл чемпионство России с пермской командой в 2001 и 2002 годах. Затем играл еще в нескольких баскетбольных клубах страны, включая «ЦСКА», «Динамо» и «Автодор». Спортивную карьеру закончил в 2005 году. В 2010 Андрей Шейко возглавил федерацию баскетбола Пермского края и именно в этой должности стал одним из отцов-основателей «Пармы» вместе с Александром Башминовым, Вячеславом Шушаковым, Олегом Анисимовым и Владимиром Полуяновым.
Кроме управления текущей деятельностью комплекса перед новым директором поставили задачу достроить все-таки следующую очередь спорткомплекса. А вот с этим возникли проблемы. Конкурс на реконструкцию провели только в 2016, выиграл его «Строительно-монтажный трест №6», работы должны были закончить в 2018 году. В ноябре 2018 договор с подрядчиком расторгли из-за нарушений сроков выполнения работ. «Коммерсанту» тогда Андрей Шейко пояснил: «Причины — нарушение сроков выполнения этапов работ, неисполнение обязательств по договору…» Кроме того, генеральный подрядчик, по словам директора, не справился со спецификой проекта. Грубо говоря, к сроку подрядчик вместо полного объема работ исполнил только половину.
После нового конкурса 19 февраля 2019 года был подписан контракт с новым подрядчиком ООО «Акрополь-М». Цена контракта — 199,8 млн рублей. По договору, работы нужно было закончить за 250 дней. Губернатор Максим Решетников осенью 2019 года заявлял, что объект закончат к концу 2019 года, а посетителей он начнет принимать в январе-феврале 2020 года. Пока не начал.
Последние два года прошли для «Олимпии» и Андрея Шейко под знаком трагедий.
2 апреля 2018 года в бассейне утонула 9-летняя девочка. Тренер Наталья Аборина проводила тренировку и после выполнения детьми упражнений в ластах одна из девочек захлебнулась и ушла под воду. Под водой она пробыла 4 с половиной минуты. Ребенка заметила посетительница бассейна, которая плавала на соседней дорожке. Ее вытащили, реанимировали и госпитализировали. 23 мая 2018 года девочка, не приходя в сознание, скончалась. После трагедии тренер выплатила родителям погибшей девочки в качестве компенсации два миллиона рублей. Она полностью признала вину. Уголовное дело закрыли за примирением сторон.
Через полтора года трагедия повторилась. 11- летняя школьница скончалась 22 октября 2019 года во время тренировки в группе синхронного плавания. И в этот раз ушедшую под воду девочку очень долго не замечали ни спасатели бассейна, ни тренер группы. Реанимировать ее не смогли. Следствие по делу пока продолжается. Отметим важные детали. В обеих трагедиях в чаше бассейна видны сходные черты. Если анализировать свидетельства очевидцев по обоим делам (а в первом случае и материалы следствия) везде видны невнимательность тренеров и спасателей бассейна, отсутствия пользы от системы видео наблюдения. Есть вопросы и к скорости оказания медицинской помощи и к оборудованию. Считать ли, что проблемы, которые проявились после смерти девочки в 2018 так и не ликвидировали за полтора года?
А 18 ноября 2019 года произошло массовое отравление. после отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницы Перми поступили 29 человек, из них трое — дети. Ребенок, который отравился в кафе бассейна, провел месяц в реанимации и скончался.
Понятно, что трагедии произошедшие в зоне ответственности Андрея Шейко должны были неизбежно на нем сказаться. Конечно, следствие вряд ли заявит о непосредственной причастности директора к смертям. Но любом случае речь идет о трагедиях на подведомственном объекте организации. За организацию работ и системы безопасности в конечном итоге отвечал именно Андрей Шейко. Надо учесть, что смерти в государственном спорткомплексе, это удар не только по непосредственному руководителю, а по всей системе управления спортивными объектами. Если же к происшествиям добавить еще и бесконечно длящуюся реконструкцию, то уход Андрея Шейко абсолютно логичен. Удивительно разве, что это не произошло раньше.
Теперь со шлейфом проблем придется разбираться новому директору. На эту должность назначен Алексей Назарычев. О новом руководителе известно немного. До ноября 2019 года он возглавлял бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и кадастрового учета Пермского края». После смены руководства министерства строительства края Алексея Назарычева назначили заместителем министра, отвечающим за градостроительные вопросы. Но как мы видим в этой должности он пробыл всего полтора месяца. До работы в государственных учреждениях, судя по всему интересы Алексей Назарычева лежали в сфере бизнеса, связанным с «предоставлением услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования». А так же с «разработкой проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды».
Нам не удалось найти информацию, которая бы свидетельствовала об опыте работы Алексеем Назарычевым в сферах близких к спорту. Фактически спорткомплекс «Олимпия» возглавил человек, чей опыт ближе к строительству, чем к спорту. При этом как мы видим, господина Назарычева «сорвали» с работы, к которой он только что приступил. Ситуация настолько критическая?
Кроме вопроса окончания реконструкции бассейна, есть еще один фактор, который может объяснить причины такого кадрового решения. Именно спорткомплекс «Олимпия» является официальным заказчиком проекта строительства аквапарка в Перми. То есть именно «Олимпия» будет объект строить (конечно, на деньги бюджета), а потом и эксплуатировать.
Но у этой истории есть и другая сторона. Кроме стратегических вопросов строек, Алексею Назарычеву предстоит в срочном порядке решить вопросы связанные с текущей организацией работы бассейна и в первую очередь в сфере безопасности. На фоне трагедий в бассейне это явно важнее. Но поскольку конкретного опыта работы у него в этой сфере нет, остается только полагаться на его общий профессиональный уровень, здравый смысл и умение формировать компетентную команду.