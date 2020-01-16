Попал под волну. Новый директор «Олимпии» будет строить аквапарк и реформировать систему безопасности

Через полтора года трагедия повторилась. 11- летняя школьница скончалась 22 октября 2019 года во время тренировки в группе синхронного плавания. И в этот раз ушедшую под воду девочку очень долго не замечали ни спасатели бассейна, ни тренер группы. Реанимировать ее не смогли. Следствие по делу пока продолжается. Отметим важные детали. В обеих трагедиях в чаше бассейна видны сходные черты. Если анализировать свидетельства очевидцев по обоим делам (а в первом случае и материалы следствия) везде видны невнимательность тренеров и спасателей бассейна, отсутствия пользы от системы видео наблюдения. Есть вопросы и к скорости оказания медицинской помощи и к оборудованию. Считать ли, что проблемы, которые проявились после смерти девочки в 2018 так и не ликвидировали за полтора года?