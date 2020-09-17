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Posted 17 сентября 2020, 08:54

Published 17 сентября 2020, 08:54

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

17 сентября 2020, 08:54
Ухудшение погоды прогнозируется ночью 18 сентября.

В Пермском крае ночью 18 сентября местами ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься до 0…-2 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

Спасатели напоминают о необходимости использования исправных электроприборов. Также не стоит использовать самодельные электронагревательные приборы. Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите о нем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».

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