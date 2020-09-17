МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

Posted 17 сентября 2020, 08:54
Published 17 сентября 2020, 08:54
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В Пермском крае ночью 18 сентября местами ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься до 0…-2 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
Спасатели напоминают о необходимости использования исправных электроприборов. Также не стоит использовать самодельные электронагревательные приборы. Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите о нем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».