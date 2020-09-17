МЧС предупреждает о ночных заморозках в Пермском крае

В Пермском крае ночью 18 сентября местами ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься до 0…-2 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.