Микроскопы на складе, классы в аренде, а лес вырублен. Большое интервью про проект пермского «Сириуса»

Posted 10 августа 2021,, 06:05
Published 10 августа 2021,, 06:05
Modified 29 октября, 06:10
Updated 29 октября, 06:10
Павел Шевченко один из тех, кто имеет косвенное отношение к вырубке сосен на комплексе ПНИПУ и прямое — к образовательной концепции пермского «Сириуса». Также он является одним из участником разработки технического задания по строительству кампуса для будущего учебного центра.
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Павел Шевченко — директор ГБОУ «Академия первых», член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодежной политике. Исполнительный директор НП «Центр развития одаренности». Победитель конкурса «Лидеры России-2019», организатор Всероссийского профильного лагеря «Дерзание», основатель движения знатоков Пермского края, организатор чемпионата Пермского края по интеллектуальным играм среди школьников, неоднократный победитель передачи «Своя игра».
— Павел Александрович, в редакцию уже не первый раз обращаются жители комплекса по поводу вырубки леса. Кто выбрал это место? Можно было в другом месте строить или нет?
— История такая. Площадку для строительства выбирало правительство Пермского края во главе с Максимом Решетниковым. Мое мнение на тот момент было такое: мы должны делать загородную базу, чтобы дети приезжали, были все вместе, никто бы домой не рвался. Чуть подальше от цивилизации, но недалеко, 30–40 км от Перми, примерно в районе Усть-Качки. У губернатора на тот момент было другое представление: он считал, что наоборот, все нужно делать в центре города, чтобы был центр притяжения не только для тех детей, которые приезжают, но и для жителей города. Например, актовый зал очень приличный должен быть, чтобы можно было проводить какие-то концерты, программы не только для детей. Чтобы была своего рода точка притяжения.
Рассматривали участки в центре города. Но всё это такие «пятачки» среди асфальтовых джунглей, а нам нужно сделать так, чтобы все дети здесь жили, в том числе и пермские, потому что дети должны быть погружены в среду. Понимаете? Это очень важно, даже, наверное, более важно, чем просто получение каких-то знаний и навыков. Нужна интеллектуальная среда. Стали бы пермские дети жить рядом с домом? Какой смысл? В итоге поехали на комплекс, это был август 2019 года, и выбрали это место.
— Это там, где хотели строить школу Сколково? Но проект быльём порос.
— Да. Там все сошлось. Площадка была размежевана и определена под школу «Сколково».
(Вообще история строительства учебных заведений на комплексе долгая и печальная — прим. Properm.ru. — В 1996–1997 годах начали строительство корпуса лицея №1, не построили, разобрали, конструкции, остались сваи. Потом возник проект школы «Сколково», но строить вновь ничего не стали).
И вот этот участок был выбран в 2019 году под строительство регионального центра для одаренных детей. Чем он хорош? Во-первых, близость к городу. Преподавателей будет много, им будет удобно каждый день на работу ездить, за исключением приглашенных из других регионов. Второе — рекреационные возможности: лес — это не бетонные джунгли. Третье — нахождение рядом с мощным вузом, Пермским научно-образовательным центром «Рациональное природопользование», институтом механики сплошных сред.
Это очень удобно с точки зрения взаимодействия школьников с учеными и преподавателями, со средой вуза. У нас есть оборудование, которое было бы интересно университету использовать в своей работе. Мы присматривается к их оборудованию. Они тоже готовы его предоставить. Хорошая синергия.
Я не специалист в лесном хозяйстве. Да, лес вырубили, но сколько, какой, надо у специалистов спрашивать. Насколько мне известно, проектировщики когда стали разбираться, нашли газопровод. Значит, что-то там планировали делать когда-то, когда — неизвестно.
— Под строительство кампуса дали 3,5 га, которые изначально предполагались под школу «Сколково». Почему школа не построилась у нас?
— Мне казалось, что этот проект изначально был непростым для реализации.
— Он похож на ваш проект?
— Нет. Он совсем другой. Школа подразумевала постоянное пребывание детей, с первого, пятого или, допустим, седьмого класса в одном составе. У нас состав переменный. По сути мы представляем собой и будем представлять круглогодично действующий лагерь, где ребята приезжают сначала на двух- (потом трех-) недельный интенсив, работают по выбранной специальности. Сейчас у детей в день 6 часов занятий по выбранным направлениям. За две недели 72 часа. Это серьезно. Это очень мощный рывок.
— Получается, они от школы это время отрывают?
— Да. Понятно, летом у нас немножко по-другому строится, а в учебное время да. Например, они занимаются на направлении «Альтернативная энергетика» или, допустим «Скульптурный портрет». . После двух пар обед, затем третья пара. Затем два часа в день академических (пара) — это занятия по общеобразовательным предметам, чтобы не сильно отстали от школы. Понятно, что мы не можем закрыть все предметы за два часа в день. Мы не берем физкультуру, ИЗО, музыку, ОБЖ, технологию.
Основные предметы, на которые в школах уходит большое количество часов, мы преподаем, причем идем в формате консультаций. У всех есть электронные дневники, у всех есть задания, которые надо выполнить.
— Дети здесь живут?
— Нет. Это пока наша головная боль. . Сейчас мы решаем этот вопрос и ищем помещения, где можно будет принимать школьников из муниципалитетов края. Пока рассматриваем, как вариант, новые общежития СПО, которые сейчас возводятся в краевой столице.
— Кто разрабатывал проект?
— Проект самого здания разрабатывало конструкторское бюро «Монолит». Это москвичи. Они строили детский садик в Севастополе. Красивый садик получился, хороший и сейсмоустойчивый.
— Вы принимали активное участие в составлении техзадания. Расскажите, пожалуйста, что тут должно быть за здание?
— Исключительно красивое здание. Оно очень необычное. Я боялся, что будет серая бетонная коробка, но нет, полукруглое.
Первый сегмент — длинный, узкий — это пятиэтажное общежитие гостиничного типа на 212 мест, из них 12 мест для приглашенных преподавателей, а 200 мест для детей, включая комнаты для маломобильных групп населения. Остальные комнаты либо двушки, но их немного, либо блокированные 3+3. Таких большинство. Пять этажей. На крыше обсерватория и станция космического наблюдения. Обсерватории пока нет, хотя телескопы уже есть. Станция связей со спутниками у нас уже есть.
Дальше идет двухэтажная часть — это столовая и буфет, пищеблок. Дальше широкая часть: на первом этаже основной вход, здесь расположены четыре лаборатории: живопись, гончарная, керамика, коворкинг. На втором этаже большое фойе, актовый зал и репетиционный зал, плюс помещения гримерной. Третий этаж — это библиотека, она над фойе Актовый зал рассчитан на 250 мест.
— Я так понимаю, что одна смена — 200 детей?
— Да. Каждые две, а потом три недели по 200 детей. Охват детей в итоге будет большой, мы очень хотим из края привозить ребят.
— А график занятий какой?
— Тут же круглосуточной будет среда, в которой дети окажутся. Подъем, зарядка, завтрак, пошли занятия. Кто-то идет на общеобразовательную программу, кто-то на интенсивы, потом поменялись.
— А дети из Перми тоже будут там жить?
— Тоже. Как раз это и важно. В одной среде должны быть дети. После занятий начинается внеучебная работа: кружки, клубы, факультативы, встречи, мероприятия. Эта вторая часть не менее важная, чем первая. Мы формируем команду, мы формируем сообщество будущих исследователей, деятелей искусства и спорта.
— Что еще в здании?
— В основном учебном блоке на первом этаже расположены лаборатории всего, что связано с моделированием, то есть робототехника, прототипирование со станками: лазеры, фрезеры и прочее, чистая и грязная зоны, виртуальная реальность, коптеры. Сейчас очень хотим закупить лабораторию технического зрения (управление беспилотными автомобилями, например). На втором этаже лекционные аудитории, на третьем — лаборатории химические, физические, биологические. В последней части здания — ступенчатая большая лекционная аудитория, спортивный зал и тренажерный зал, плюс все административные кабинеты, типография, центр оценки качества. Кроме того, лаборатории на каждом этаже свои: гидропоника, аквапоника, химия, молекулярная биология. Кабинет психолога и зимний сад.
На улице — круглая площадка, спускающаяся вниз терраса, чтобы можно было проводить меропрятия.
— Понятно. Очень красивый большой проект. Я понимаю, что это было бы идеально и здорово, но у нас уже столько лет Пермь кормят какими-то картинками, проектами, так мало из всего, что нам показывают, реализуется. Насколько вы верите в успешность реализации этого проекта?
— Вообще я оптимист, поэтому мне хочется верить, что это будет, и будет быстро. Давайте надеяться, что будет хорошо.
— Почему тогда сейчас вырубили лес?
— Потому что это финальный этап проекта до его утверждения экспертизой — привязка к местности. Нужно привязать проект к местности, посмотреть высоты, забурить грунты, понять, какие почвы, чтобы понять, какие сваи должны быть и прочее. Это финальный этап реализации проекта до принятия его экспертизой. Поскольку здесь до этого дошли, значит, есть основания считать, что проект должен быть реализован.
В пользу нашего края скажу. Другие регионы не заморачиваются строительством. Берут существующие учреждения, создают в нем структурные подразделения. Например, на базе какого-то существующего учреждения мы бы выделили кабинеты, назвали бы это «Региональный центр поддержки одаренных детей». Далеко не везде строят. В Екатеринбурге аналогичный нашему центр «Золотое сечение» несколько лет был распределен по всему городу. Год назад выделили загородный лагерь.
— У нас ведь тоже много брошенных лагерей.
— Такого нет. Если детей поселить в старый заброшенный лагерь, пусть он будет отремонтирован, это будет старый лагерь, и соответствующее отношение.
Во-первых, лагеря далеко от трасс. Во-вторых, подъездные пути ужасные. Третье — надо брать территорию под бульдозер, и заново строить. Четвертое — далеко не везде есть нормальный газ, электричество, вода и канализация.
Наш край решил построить новый центр с нуля. Это очень важно, так как любое существующее здание надо приспосабливать, а новый проект сразу можно создать с учетом всех потребностей.
— Сейчас что со строительством?
— Идет финальный этап проекта, устранение замечаний, которые возникли у заказчика.
Вопросы по тому, как оформляются аудитории, не очень понравилась входная группа, не очень понравилось, как столовая сделана. По мелочи ещё. В целом проект хороший. Сейчас замечания, которые были высказаны, устраняются.
— Средства на проектирование и строительство направляют из краевого бюджета, а на федеральные закуплено оборудование. Когда и кем закуплено?
— Пермский край в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»», в рамках которого из федерального и краевого бюджетов направляются средства на оснащение центра.
— «Сириус» по такому же принципу организован, как будущий центр в Перми?
— Центр «Сириус» — это негосударственная структура. Создан фонд «Талант и успех», который занимается всеми финансами. Вообще, история создания «Сириуса» необычная. В Сочи остался большой комплекс объектов олимпийского наследия, который должен работать. Все, что в горах, работает, Красная поляна — одно из излюбленных мест отдыха. А те объекты, которые находятся внизу у моря, стадионы, ледовые дворцы, гостиницы, сразу после Олимпиады простаивали, и была поставлена задача сделать так, чтобы это все работало.
Создали фонд «Талант и успех», отдали под центр для одаренных детей вначале 4-звездочный отель «Азимут», потом арену «Шайба», тренировочный каток «Льдинка», пару гостиниц, чтобы там проживали все сотрудники. Половину главного олимпийского медиацентра, где вся пресса сидела во время олимпиады.
После подведения первых итогов выяснилось, что проект прекрасно работает и становится все более востребованным. Когда они стали зарабатывать, государство отдало им и вторую половину медиацентра, еще несколько гостиниц. Они сейчас прекрасно зарабатывают, очень успешный проект.
В прошлом году были приняты поправки в Конституцию РФ. Среди прочих поправок — создание федеральных территорий. Все думали, а какая территория будет такой? Так вот первая федеральная территория — это «Сириус» в России. В октябре 2020 года решением совета депутатов города Сочи, из состава города Сочи выделена часть Адлерского района, и на этой территории создана федеральная территория «Сириус».
Они сейчас прекрасно зарабатывают, очень успешный проект, поэтому федеральная территория.
— Зарабатывают за счет родительских денег?
— Нет. За счет туристов, которые туда приезжают, живут в этих гостиницах. Научились зарабатывать деньги, университет «Сириус» создали, в планах строительство кампуса, лицей «Сириус» создан. Стали работать, зарабатывать. Но емкость ограничена. Они могут принять 600 человек за смену со всей страны. Это мало.
Тогда было принято решение создать центры выявления и поддержки одаренных детей по всей стране. В рамках нацпроекта Образование был объявлен конкурс на открытие таких учебных центров. Во втором конкурсе — в 2019 году проходил — на 2020 год — была заявка от Пермского края. В числе 11 регионов проект Пермского края был признан одним из победителей и получил крупные федеральные средства на приобретение оборудования.
— То есть это франшизный проект?
— Есть методические рекомендации, что должно быть. Это именно рекомендации, не требования. Рекомендации такие: должно быть три направления — наука, искусство, спорт. Причем по направлению «спорт» должны заниматься не менее 25% от всей численности детей. Можно свои направления, например, в Екатеринбурге есть направление «Народные промыслы».
Продолжительность смен не менее двух недель, обучение очное и заочное, нам интересно и то, и другое, хотим в течение следующего года 8 тыс. детей привлечь к дистанционным программам.
Но жесткой регламентации — что направления должны быть именно такими или количество детей на каждом должно составлять определенную долю — отсутствуют.
— Дистанционные занятия с помощью интернета?
— Сейчас идет активная работа над проектом курсов. Пока идет активное обсуждение. Вероятно, это будет не онлайн, а курсы, которые размещены в сети, где ребята могут самостоятельно выбирать график занятий, проходить с нужной им интенсивностью.
— Просто лекции в сети?
— Лекция плюс объяснение, как решать те или иные задачи, задачи для самостоятельного решения и разбор задач. Примерно так. Можно посмотреть, есть курсы на платформе «Сириуса».
— Кто будет содержать «Центр развития одаренных детей»?
— Почему «будет»? Мы работаем второй год на средства краевого бюджета.
— Уже подсчитано, во сколько это содержание будет обходиться?
— Считают сейчас. Бюджет формируется на три года. Удовольствие недешевое, особенно если учесть, что 200 детей там будут жить.
— А как вы оказались рядом с «Сириусом»? Почему вы стали одним из разработчиков, идейных вдохновителей?
— Мне предложило министерство образования. Во-первых, я всю жизнь работаю с одаренными детьми. Сам когда-то участвовал в олимпиадах. После вуза стал работать в отделе «Муравейника», который занимается организацией олимпиад, потом его возглавил, потом ушел в 146 школу работать, потом в министерство образования. Везде занимался одаренными детьми. Ушел в самостоятельное плавание надолго. Потом предложили вернуться, после того как «Лидеров России» выиграл.
— «Академия первых», когда вы ее создали, что расскажете о ней?
— Давайте говорить о том, что я всего лишь один из тех, кто занят в процессе создания «Академии». Это большая работа большого коллектива.
Вся работа началась еще в 2019 году, когда краевое министерство образования и науки подало заявку на федеральный конкурс в рамках нацпроекта Образование для создания регионального центра для одаренных детей.
Для этого необходимо было подготовить проект создания и развития регионального центра выявления и поддержки одаренных детей (то, что позднее получило название «Академия первых»). Тогда же была выбрана площадка для будущего кампуса, началась работа над проектом.
В 2020 году были созданы попечительский совет и экспертный совет.
Мы должны были открыться в 2020 году…
— Но вмешался коронавирус.
— «Сириус» каждые две недели проводит вебинары. На них надо раз в год выступать региональным центрам. Была моя очередь примерно месяц тому назад. Надо было выбрать, о чем рассказывать. Моя тема называлась «Работа регионального центра в условиях неопределенности». Мы готовились к открытию очных программ, из-за коронавируса пришлось за неделю перестроиться на дистанционные. Помещения своего у нас нет. Мы рассчитывали быть в одном месте, срочно оказались в другом. Нормативной базы под нас не создано, поэтому приходится между строчками в документах лавировать.
— Где планировали временное размещение?
— Планировали быть в новом помещении школы «Точки», той самой в Красных казармах. Эта неопределенность постоянно во всем. И оборудование закупали для временного размещения в том здании, с расчетом на него.
— Какое оборудование было поставлено? Кем выбрано?
— У нас есть попечительский совет. Возглавляет его губернатор Пермского края. Плюс в него входят члены правительства региона, представители крупных предприятий, крупного бизнеса, науки, культуры, искусства. Попечительский совет создал экспертный совет, который занят созданием образовательной программы. Эти люди утверждали список оборудования, которое приобретено. Оборудование очень серьезное. К сожалению, его некуда сейчас поставить.
Компьютеры в больших количествах: ноутбуки и стационарные компьютеры. Большие рабочие станции для мощной графики для тех, кто делает прототипы, монтирует видео, оргтехника: принтеры, сканеры. Столы, стулья — всё было закуплено под размещение в «Точке».
Тренажерный зал, планетарий, телескопы, типографию, 3D-принтеров много. Машина для литья пластика. Лаборатории разные. Например, коптеростроения. Разные коптеры, начиная от маленьких спортивных — пилотажных, потом больше. Есть коптер с мультиспектральной камерой, то есть камера, которая снимает в разных световых диапазонах. Для биологов это очень важно. Например, можно делать анализ растительности. Есть дрон размером 1,60 м, поднимает 40–45 кг. Используется для исследований биологических культур, позволяет снимать, опылять. Биологические лаборатории: молекулярной биологии, лаборатория гидропоники, аквапоники. Все уже закуплено. Деньги были выделены и очень эффективно использованы. Физические лаборатории, начиная от школьного эксперимента, заканчивая электронными микроскопами.
— Сейчас где это оборудование?
— Сейчас на складе, но не все, конечно. Оборудование дорогостоящее, которое мы не можем здесь установить… Например, чтобы установить микроскоп, нужен специальный стол с антивибрацией, мы его не можем принести сюда. Он стоит 13 млн рублей! Нет здесь таких помещений, под другое даже временное размещение мы рассчитывали.
— Это сейчас на ответственном хранении у вас? А здесь, в «Мастерграде», вы как размещаетесь?
— Оборудование передают нам на ответственное хранение. Здесь арендуем у муниципалитета помещения.
— Это оборудование устаревает быстро или дождется окончания строительства?
— Дождется. Оборудование очень разнообразное, очень мощное, очень серьезное на общую сумму 330 млн рублей.
К примеру, станция спутникового слежения позволяет снимать данные со спутников в режиме реального времени. Это позволит делать гис-системы, то есть карты местности в режиме реального времени, причем разные: осадки, физическую карту, карту поселений.
— Кто преподавать будет? Кто сейчас работает, как планируется увеличивать коллектив?
— У нас сейчас коллектив — 27 человек, среди них нет ни одного постоянного преподавателя. Это кураторы, они обеспечивают безопасность детей, встречают, организуют завтрак, на переменах с ними занимаются. После проводят внеучебные активности. А преподаватели есть самые разные: вузовские, школьные, вольные художники, практикующие специалисты: художники, скульпторы, спортивные тренеры.
— Я понимаю, когда каникулы, а когда учебное время. Получается, они на две недели отрываются от своей основной деятельности?
— Да. У нас других вариантов нет. Когда центр построят, часть преподаваталей будет на постоянной основе работать.
— Сейчас сколько детей у вас занимается? За год сколько прошло?
— Мы готовы принять 120–135 детей в одну смену. Мы начали работать очень мощно в 2020 году, но там были онлайн-программы. За 2020 год с середины октября через наши смены прошло 650 детей. С марта 2021 года у нас пошли очные смены.
— Это бесплатно сейчас для детей?
— Все бесплатно. Образовательная программа, учебная программа, трехразовое питание.
— Сколько раз в год у вас может учиться один и тот же ребенок?
— Два или три раза в год, можно будет каждый год. Мы планируем выкладывать материалы в сеть и для самостоятельного изучения.