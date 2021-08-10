Микроскопы на складе, классы в аренде, а лес вырублен. Большое интервью про проект пермского «Сириуса»

— «Сириус» по такому же принципу организован, как будущий центр в Перми?

— Центр «Сириус» — это негосударственная структура. Создан фонд «Талант и успех», который занимается всеми финансами. Вообще, история создания «Сириуса» необычная. В Сочи остался большой комплекс объектов олимпийского наследия, который должен работать. Все, что в горах, работает, Красная поляна — одно из излюбленных мест отдыха. А те объекты, которые находятся внизу у моря, стадионы, ледовые дворцы, гостиницы, сразу после Олимпиады простаивали, и была поставлена задача сделать так, чтобы это все работало.

Создали фонд «Талант и успех», отдали под центр для одаренных детей вначале 4-звездочный отель «Азимут», потом арену «Шайба», тренировочный каток «Льдинка», пару гостиниц, чтобы там проживали все сотрудники. Половину главного олимпийского медиацентра, где вся пресса сидела во время олимпиады.

После подведения первых итогов выяснилось, что проект прекрасно работает и становится все более востребованным. Когда они стали зарабатывать, государство отдало им и вторую половину медиацентра, еще несколько гостиниц. Они сейчас прекрасно зарабатывают, очень успешный проект.

В прошлом году были приняты поправки в Конституцию РФ. Среди прочих поправок — создание федеральных территорий. Все думали, а какая территория будет такой? Так вот первая федеральная территория — это «Сириус» в России. В октябре 2020 года решением совета депутатов города Сочи, из состава города Сочи выделена часть Адлерского района, и на этой территории создана федеральная территория «Сириус».

Они сейчас прекрасно зарабатывают, очень успешный проект, поэтому федеральная территория.