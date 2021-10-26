«Уралкалий» поднялся в рейтинге крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

Исследование включает показатели компаний Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии в 2020 году. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году (млн рублей). В случаях, когда этот показатель не может быть применен в силу специфики деятельности компаний (например, для банков и страховых компаний), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.