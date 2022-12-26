«Это намоленное место!» Как обновят УДС «Молот» — второй дом спортсменов, место притяжения пермяков

Posted 26 декабря 2022,, 11:43
Published 26 декабря 2022,, 11:43
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Универсальный дворец спорта (УДС) «Молот» — знаковый и важный для Пермского края объект, развитие которого — одна из ключевых задач региональных властей. Сейчас в городской администрации проходит согласование колерный паспорт объекта. К лету 2023 года будет выполнен ремонт кровли здания, обновлен внешний облик дворца спорта, а также произведена замена стеклопакетов, входных групп в соответствии с действующими требованиями безопасности.
Сказать, что пермяки, от мала до велика, рады этим обновлениям — это ничего не сказать. «Молот» любим горожанами, с ним связано множество личных историй известных спортсменов, он принимал звездных и высоких гостей. Сборная России по баскетболу на паркете «Молота» всегда выигрывала. Символично? Конечно!
На месте УДС «Молот» сначала был сооружён крытый стадион. Это произошло в 1965–1966 годах по инициативе директора «Мотовилихинских заводов» Виктора Лебедева, именем которого позже была названа улица, на ней сейчас расположен УДС «Молот». Директор «Мотовилихинских заводов» был идейным вдохновителем появления хоккейного клуба «Молот», а в дальнейшем помогал клубу с приобретением инвентаря, экипировки, даже освобождал хоккеистов от работы на время тренировок. Благодаря Лебедеву в Мотовилихинском районе был создан искусственный каток с трибунами на 15 тыс. зрителей, и сооружены крытые залы для занятий спортом. Сам Виктор Лебедев тоже играл в хоккей.
Ветеран «Мотовилихинских заводов» Леонард Силинг вспоминает, как до появления дворца играли на поле без крыши. А когда шел снег, останавливали игру, мужики с лопатами выходили на лед и счищали этот снег. Трибуны тоже были открытые, но болельщиков было так много, что они стояли плотной стеной, греясь друг об друга. «Виктор Николаевич Лебедев опекал „Молот“ как одно из очень важных заводских сооружений. Он очень заботился о том, чтобы заводчане занимались спортом», — рассказал Леонард Силинг.
С ледовым покрытием была непростая задача. Сначала лед заливали из пожарных рукавов, намораживали вручную, а с приходом весны, он, понятное дело, таял. В конце 1960-х годов стали использовать 4 компрессора, в качестве хладагента — рассол (вода с обычной солью). На поле было уложено несколько километров стальных труб, через которые проходил хладагент. Во время игры с чехами одна из труб лопнула, игру пришлось остановить, место прорыва огородить.
После этой неприятности встал вопрос о том, что нужно переходить на фреон. Это была первая реконструкция ледового поля (вместо рассола перешли на фреон). Примерно тогда же, в начале 1970-х годов, Виктор Лебедев поставил задачу перед пермским филиалом института «Союзтрансмашпроект» (Ленинград) — сделать крытый стадион. Руководитель института Капитон Андреев сопротивлялся, все же непрофильная работа, но дал поручение, и институт разработал проект. Этот уникальный проект и лег в основу того УДС «Молот», каким мы видим его сейчас. К сожалению, это произошло уже после смерти Виктора Лебедева, он умер в 1976 году.
А проект воплотили в жизнь. Сломали старый стадион, поставили колонны, на колонны поставили здание. Площадь здания составила порядка 32 тыс. квадратных метров. 96 метров — длина ферм. Таких сооружений в Перми ещё не было. Строительство полностью финансировалось и обеспечивалось заводом. «Но! — вдруг прерывает собственные воспоминания Леонард Силинг. — Завод возглавлял строительство, а строил-то практически весь город. Было очень много горожан, которые помогали: разбирали старое здание, чистили площадку. Строили всем миром».
Последний раз «Молот» реконструировали в 1989 году, как раз к IX зимней Спартакиаде народов РСФСР. Открытый стадион стал Универсальным дворцом спорта, вместимость стала меньше (с 15 тыс. до 7 тыс. мест), но это уже был настоящий дворец и настоящий дом для команд.
Генеральный директор пермской региональной общественной организации «Хоккейный клуб „Молот“, российский хоккеист, нападающий, тренер Александр Гулявцев начал заниматься хоккеем с 6 лет. Он жил через дорогу от УДС „Молот“, видел начало строительства и то, как здание превращалось во дворец спорта.
«Тогда уже было здорово, если над хоккейной коробкой есть крыша, ведь тренировались на открытых площадках. А тут изначально — крыша, потом построили дворец! Тепло, уютно, снег не падает на лед», — вспоминает известный спортсмен, которому тогда было 11–12 лет. «Раньше было естественно — просто играть в хоккей, приоритеты были такие: дом и хоккейная площадка. Я был спортсменом, для меня дворец был вторым домом. Мы тренировались, играли, приносили болельщикам и радость, и разочарование», — вспоминает Александр Гулявцев.
Во дворце кипит хоккейная жизнь, играют две команды, основная и молодежная, а также тренируются воспитанники Академии «Молот» и конечно, баскетбольный клуб «Парма». Александр Гулявцев, по его словам, очень рад, что начался капитальный ремонт, верит, что обновленный облик дворца привлечет еще больше внимания к спорту, к пермским командам, да и просто здоровому образу жизни. «Я видел макет, как будет выглядеть обновленный дворец, это будет шикарно», — рассказал Александр Гулявцев.
Кроме хоккея, во дворце базируется БК «ПАРМА-ПАРИ». Первая игра легендарного баскетболиста, генерального директора БК «ПАРМА-ПАРИ» Александра Башминова в составе «Урал-Грейта» состоялась в «Молоте» поздней осенью 1998 года. И это было, по его словам, событие для всего края. При таком количестве зрителей игр по баскетболу еще не проходило в Перми. «Были аншлаги, и с того времени все закрутилось, завертелось. Тогда еще не было социальных сетей, приходили все в „Молот“, это было наиболее эффективной возможностью показать новую шубу, прическу», — смеется Александр Башминов.
Сборная России по баскетболу ни разу не проигрывала в стенах «Молота», а игр был не один десяток. «Это намоленное место, здесь болельщики, игроки, команда сплачиваются воедино и вместе побеждают, вместе добиваются результата», — уверен Александр Башминов. В «Молоте» команды выигрывали для Пермского края громкие титулы: «ПАРМА» выигрывала Кубок четырех, «Урал Грейт» выигрывал Кубок России. Дворец пропитан любовью болельщиков, победами и это, по словам Александра Башминова, главный довод, чтобы сохранить дворец. А то, что его надо ремонтировать, это точно, потому что почти всю зиму генеральный директор БК «ПАРМА-ПАРИ» проводит в своем кабинете в пуховике.
Главный тренер БК «ПАРМА-ПАРИ» Евгений Пашутин рассказал, что «Молот» используется командой в полном объёме. «Парма» тренируется в зале наверху, есть тренировочный зал и тренажёрный зал, перед играми тренируются на основной арене. «Молот — легендарный дворец спорта, здесь „Урал-Грейт“ стал чемпионом России! Пермские болельщики очень любят баскетбол и оказывают феноменальную поддержку. Поэтому надо реконструировать „Молот“ для болельщиков, для команды, для всех! Чтобы были самые лучшие и комфортные места в зале, и атмосфера праздника, и организация на самом высоком уровне», — прокомментировал Евгений Пашутин.
Главный тренер уверен, что после ремонта будет намного комфортнее всем: спортсменам, болельщикам, игрокам, всем посетителям «Молота».
Пропустим сложные переходные годы, после многих попыток «Мотовилихинских заводов» продать непрофильный актив, УДС «Молот» был выкуплен Пермским краем в 2021 году за 284,4 млн рублей. До покупки УДС «Молот» находился в аренде у государственного краевого автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края».
АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) учредило новую компанию — ООО «Молот». Уставный капитал общества составляет 1,1 млрд рублей. Управляющей компанией «Молота» является ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“, принадлежащее региону. Компания создана специально для управления УДС „Молот“, в уставный капитал внесены денежные средства и недвижимое имущество дворца. Покупка объекта позволила властям начать капитальный ремонт, который КРПК осуществляет самостоятельно. Сколько средств на него будет затрачено, точно будет известно после госэкпертизы проекта.
Главная цель новой организации, по словам генерального директора управляющей компании ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“ Сергея Комонова, сохранить основное — спортивное — назначение объекта, и выйти на самоокупаемость, а в дальнейшем начать получать прибыль. Скорее всего, будет расширена линейка мероприятий, которые проводят в „Молоте“. „Одна из главных задач, выполнению которой будет способствовать ремонт, „узнаваемую площадку с собственным имиджем, сайтом, которая будет местом притяжения для пермяков и гостей города“, — прокомментировал Сергей Комонов.
УДС «Молот» уникален тем, что в нем можно использовать и лед, и паркет, а его вместимость позволяет проводить масштабные массовые мероприятия. Для дворца важен внешний облик, состояние внутренних помещений, а также — мультимедийное, звуковое и световое оборудование, которое позволяет проводить концерты и шоу. Сейчас многие артисты, выступающие в «Молоте», приезжают со своим, дополнительным оборудованием.
По словам Сергея Комонова, дизайн фасада сохранит исторический облик, но материалы будут использованы современные, легкие. Работы по утеплению фасада позволят в дальнейшем избежать теплопотерь: сверху теплоизоляционный материал будет закрыт легкими конструкциями. На фасаде появятся два медиаэкрана, которые будут использовать участок перед дворцом как фан-зону. Внутри планируется организация новой системы навигации с подсветкой, чтобы было удобно распределять потоки посетителей во время массовых мероприятий.
Руководитель УДС «Молот» Ольга Липина согласна с Сергеем Комоновым про то, что важно сохранить традиции: «Он же намоленный, дворец, — говорит она. — Традиции заложены „Мотовилихинскими заводами“, рабочими, которые уделяли время спорту, пропагандировали здоровый образ жизни. Все это надо преумножить и осовременить. Ремонт позволит приблизиться к этой цели».
Значимость УДС «Молот» как объекта спорта с крытой ледовой ареной, теплыми спортивными раздевалками с санузлами и душевыми, полной инфраструктурой, позволяющей проводить учебно-тренировочные и спортивные мероприятия, неоспорима.
5 декабря 2012 года дворец включен во Всероссийский реестр объектов спорта. Это позволит использовать его для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
В УДС «Молот», на одной из главных спортивных арен Прикамья, проходят крупные спортивные события:
УДС «Молот» — домашняя площадка профессиональных спортивных клубов Пермского края БК «Парма» и ХК «Молот- Прикамье». Посещаемость болельщиками хоккейных и баскетбольных матчей в Перми традиционно самая высокая в Приволжском федеральном округе.
Объект является тренировочной базой и местом проведения матчей спортсменов Ночной хоккейной лиги — российской любительской спортивной организации, созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Основная цель Ночной хоккейной лиги Прикамья — развитие и популяризация хоккея в городе и регионе, привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодёжи и других категорий населения. По словам Ольги Липиной, сложно переоценить социальную нагрузку УДС «Молот».
Краевые и муниципальные учреждения уже несколько лет организуют учебно-тренировочные процессы в помещениях и на спортивных сооружениях «Молота». Во дворце тренируются спортивная школа «Академия игровых видов спорта Пермского края"(хоккей); «Атлетик» (хоккей); школа фигурного катания «Флип» (фигурное катание); спортивная школа по дзюдо «Пермский Кодокан» (дзюдо); спортивная школа по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» (шахматы); РОО Федерация спортивной аэробики Пермского края (гимнастика, аэробика); фонд развития пермского баскетбола «Парма» (баскетбол).
По словам Ольги Липиной, ремонт УДС «Молот» очень нужен, он гарантирует целевое использование имущественного комплекса, позволит строить планы, разрабатывать программы развития, обозначить перспективы. Огромная работа по содержанию дворца в исправном состоянии и сохранении его для города уже проделана. Остро нуждаются в ремонте сети коммуникаций, внутренние помещения и прилегающая территория.
Сейчас УДС — спортивное сооружение шаговой доступности с комплексной фитнес-зоной, с тренировочным и акробатическим залами, массажным кабинетом, спа-салоном, небольшими магазинами, кафе и даже мини-кинозалом. А должен стать современной ареной, способной проводить мероприятия любого масштаба и уровня в соответствие с требованиями самых жестких технических райдеров и регламентов международных спортивных федераций.
Задача, которая поставлена перед командой «Молота» — превратить дворец в «ядро огромной уникальной рекреационной зоны со сложной инфраструктурой, разумной логистикой, максимальным набором технологических возможностей и предлагаемых услуг. По сути — кластером, рассчитанным на самые широкие слои потребителей, имиджевой визитной карточкой всего Пермского края».
Конечно, при ремонте будут соблюдены все требования: и противопожарные, и строительные, и санитарные. Даже в пандемию дворец работал, потому что архитектурные особенности здания позволили разделить потоки посетителей, организовать отдельные коридоры для зрителей и спортсменов.
В настоящее время проводится экспертиза технического состояния здания УДС «Молот», по результатам которой будет сформирован план-график продолжения ремонтных работ.
Только что в УДС «Молот» завершились соревнования в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победительницей стала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года Елизавета Туктамышева. Она опередила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву на 0,79 балла.
Пермский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко делает спортивные пары из Перми лучшими в мире. По его словам, соревнования прошли на высшем уровне. «Прекрасный лёд! Прекрасная организация!» — такие были отзывы, — рассказал он журналисту Properm.ru — Все наши гости и коллеги, члены жюри и сами участники очень довольны льдом, он полностью соответствует всем требованиям. На нем можно проводить мероприятия мирового уровня. Немаловажно то, что в помещении очень хорошая акустика, зрителям всё слышно. И всё видно, конечно».
По словам Павла Слюсаренко, дворец принимал много значимых соревнований по фигурному катанию, он очень подходит для этих целей. Высокая вместительность для зрителей, идеальный лёд, места для видеосъемок. Конечно, внутренние помещения и фасад универсального дворца давно «устали», требовали обновления, и то, что сейчас идут работы, фигуристов очень радует. Таким образом, «Молот» привлечет больше внимания зрителей, сможет еще больше популяризировать спорт, в том числе фигурное катание.
С каждым годом количество жителей Прикамья, посвящающих свой досуг регулярным занятиям спортом, неуклонно растет. Соответственно, возрастает и потребность в спортивных сооружениях. По словам экспертов, опрошенных Properm.ru, в Перми не хватает ледовых арен, в особенности крытых ледовых арен, создающих комфортные, вне зависимости от погоды, условия для занятия соответствующими видами спорта — фигурным катанием и хоккеем как для профессионалов, так и для любителей.
Так считает и Президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов. Его история, связанная с «Молотом», это история команды, ее успехов, поражений, красивой игры, постоянных тренировок. По словам Алексея Чикунова, федерации есть, чем гордиться, по всем направлениям работы. Их девиз — «Хоккей для всех!» Под ним организовали и провели соревнования по следж-хоккею, хотя мало кто верил, что это возможно (следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями). Сейчас организуют хоккей для слепых людей.
«Молот» Алексей Чикунов ласково называет «дедушкой» и «музеем», он горячо приветствует обновление, особенно внешнего вида. «Мы хотим, чтобы внешний вид был красивый, чтобы приятно было посмотреть. Чтобы дети приходили играть в хоккей и говорили: „Это мой дом, он красивый“, — комментирует Президент федерации.
По словам Алексея Чикунова, в дальнейшем предстоит полная реконструкция дворца, замена льда, покрытий, оборудования. Но пока этого делать нельзя, потому что нельзя оставлять команды без тренировок. Очень ждут анонсированного строительства ледовых арен: «Пермь-Арена» (в Дзержинском районе) и ледовую арену в микрорайоне Ива.
В Иве рядом со строящимся ЖК «Погода» будет построена двухэтажная ледовая арена. На нее будут направлены федеральные и краевые средства, для строительства будет использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Для реализации проекта Фонд развития Пермского края учредил ООО «Красная машина». По словам Алексея Чикунова, в ледовой арене предполагается разместить отделение академии хоккея и создать условия для занятий детей-инвалидов следж-хоккеем.
В Дзержинском районе возводят многофункциональный спортивный центр «Пермь-Арена», юридическое лицо, которое занимается реализацией этого проекта, также уже учреждено ФРПК — это ООО «Пермь-Арена». Арена будет рассчитана на 10,5 тыс. мест. Объект входит в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.
Проект прошел госэкспертизу. Ведется разработка рабочей документации. Подготовительные строительные работы уже начались Полностью завершить проект планируется в 2026 году. «Пермь-Арена» позволит принимать спортивные события международного уровня. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что по цене стоимость арены в Перми сопоставима с проектам в других городах, например, в Нижнем Новгороде. Предварительная стоимость проекта — 19,5 млрд рублей.
Кстати, многофункциональная арена будет не только ледовой. И уже получено предварительное согласие от FIBA на проведение в ней молодежного чемпионата мира по баскетболу в 2026 году.