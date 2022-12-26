«Это намоленное место!» Как обновят УДС «Молот» — второй дом спортсменов, место притяжения пермяков

После этой неприятности встал вопрос о том, что нужно переходить на фреон. Это была первая реконструкция ледового поля (вместо рассола перешли на фреон). Примерно тогда же, в начале 1970-х годов, Виктор Лебедев поставил задачу перед пермским филиалом института «Союзтрансмашпроект» (Ленинград) — сделать крытый стадион. Руководитель института Капитон Андреев сопротивлялся, все же непрофильная работа, но дал поручение, и институт разработал проект. Этот уникальный проект и лег в основу того УДС «Молот», каким мы видим его сейчас. К сожалению, это произошло уже после смерти Виктора Лебедева, он умер в 1976 году.