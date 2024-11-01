properm.ru
ГлавноеВсе новости

Реконструкция

Выбрать дату
Ноябрь
В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице
1 ноября, 12:45
Октябрь
В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра
24 октября, 09:10
Рядом со «Спортхоллом» на Парковом в Перми появятся офисы и кафе
3 октября, 07:27
Сентябрь
В Перми изымут объекты недвижимости для расширения улицы Соликамской
30 сентября, 07:57
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка
14 сентября, 10:36
Август
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
27 августа, 11:16
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
21 августа, 11:35
В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II
19 августа, 09:29
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
19 августа, 09:00
В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова
16 августа, 15:06
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
Они были скрыты под слоем краски.
8 августа, 07:54
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
7 августа, 08:00
Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
Владельцы предприятия выбирают одну из пяти музейных концепций.
2 августа, 06:45
Июль
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
В Перми планируется перезапуск частного музея авиации
24 июля, 10:57
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
19 июля, 10:02
В Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом
Работы выполнят до конца следующего года.
16 июля, 06:44
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
12 июля, 02:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика