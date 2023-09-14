Задержана заслуженная артистка России Рамиля Искандер

Posted 14 сентября 2023,, 08:00
Published 14 сентября 2023,, 08:00
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
При обыске ее дома были обнаружены две порции запрещенных веществ, а также два свертка с общим весом около двух килограммов, спрятанные под обшивкой двери ее автомобиля. Экспертиза подтвердила, что в машине был найден наркотик, сообщает fedpress.ru.
Согласно информации, предоставленной Baza, Рамиля Искандер была допрошена и помещена под стражу. Возможно, против нее будет возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, которая касается производства, сбыта или пересылки наркотических средств в большом объеме.
Артистка известна своей ролью Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме «Царь». Ее голос озвучивают актрисы Мила Кунис, Марион Котийяр и другие.